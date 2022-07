Herman Miller tem parceria com a G2 Esports

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Herman Miller anunciou uma parceria com a G2 Esports para não apenas fornecer equipamentos às equipes, mas também trabalhar em projetos mais gamer-first.

A empresa de móveis de luxo de alto nível firmou uma parceria exclusiva com uma das marcas mais conhecidas de esports do mundo.

Herman Miller disse que será o parceiro oficial da G2 - fornecendo a todos os jogadores da equipe da organização, criadores e muito mais com suas "melhores cadeiras de jogo" Herman Miller X Logitech G Embody. Mas também fornecerá tanto mesas de jogo quanto braços de monitoramento.

Em troca, Herman Miller estará convocando os jogadores do G2 para ajudar no desenvolvimento futuro do produto. Usando conhecimento especializado para elaborar produtos ainda melhores para os jogadores no futuro. Isto inclui a produção de projetos de primeiro jogador, mas também o trabalho em coisas como o apoio na prevenção de lesões.

Jon Campbell, Gerente Geral da Herman Miller Gaming, explicou melhor a lógica por trás da parceria:

"Quando entramos no espaço de jogo, assumimos o compromisso de contribuir com a comunidade através de produtos baseados nas necessidades únicas de cada jogador. Nossa visão com a G2 é continuar a descobrir maneiras de encontrar e apoiar os jogadores em todos os aspectos do jogo".

A G2 Esports tem uma ampla experiência com jogadores profissionais competindo em todos os tipos de jogos, desde Liga das Lendas, até Fortnite, Liga Foguete e Valorant.

Carlos 'ocelote' Rodriguez, CEO da G2 Esports, falou sobre a parceria:

"Herman Miller é a jóia da coroa absoluta do conforto de estar sentado". G2 e Herman Miller são a nata da safra e não consigo pensar em muitas parcerias melhores". Se você me pedir para fazer uma parceria com minhas marcas ideais, Herman Miller estaria literalmente no Top 10"...

Certamente, devemos esperar ver coisas mais interessantes da Herman Miller no futuro.

Escrito por Adrian Willings.