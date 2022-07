Corsair revela teclado sem fio 60% K70 Pro Mini sem fio hot-swappable

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Corsair está prestes a agradar a muitos jogadores com um pequeno teclado K70 de fator de forma que não só está repleto de recursos como também tem interruptores de troca a quente.

Pela primeira vez, Corsair está lançando um teclado que dá aos usuários a opção de trocar as chaves e mudar a sensação e a resposta do teclado por um capricho. O Corsair K70 Pro Mini Wireless é um pequeno teclado de fator de forma de 60 por cento que pode ser pequeno em tamanho, mas certamente é grande em promessa.

Este teclado apresenta toda a bondade habitual do Corsair na forma de Slipstream sem fio de 2,4GHz, Bluetooth de baixa latência, até 200 horas de duração da bateria (com RGB desligado), iluminação RGB por tecla com efeitos de 20 camadas e armazenamento a bordo para 50 perfis.

Também promete um desempenho hiper-rápido com uma taxa de sondagem de 8.000Hz, varredura de teclas de 4.000Hz e mudança inteligente de freqüência para varrer e mudar para o canal sem fio mais limpo em tempo real. Tudo isso somado a um sinal rápido (0,25ms) e preciso do teclado para seu PC de jogo. Assim, você não poderá culpar seu hardware por suas falhas no jogo.

O Corsair K70 Pro Mini Wireless pode ser pequeno, mas tem múltiplas funções extras embaladas na camada secundária. Isso significa que você pode fazer todos os tipos com um duplo aperto de botão, incluindo verificar a duração da bateria, gravar macros, ativar o modo PlayStation, mudar para Bluetooth e muito mais.

Mas uma das características mais atraentes é a capacidade de trocar os interruptores. Como padrão, ele vem com uma opção de dois interruptores:

Vermelho Cherry MX RGB - 45g de força de atuação, 2mm de atuação, 4mm de curso

Cereja MX Speed Silver - 45g de força de atuação, 1,2mm de atuação, 3,4mm de curso

Estes são interruptores de três pinos e você pode removê-los com o extrator de interruptores incluído e substituí-los por interruptores de sua escolha. Ótimo se você estiver procurando atualizar ou substituir interruptores defeituosos no futuro. Embora valha a pena notar que só aceitará interruptores de três pinos, e não de cinco pinos, o que pode limitar suas opções.

O Corsair K70 Pro Mini Wireless está disponível agora e o varejo por $179,99 (EUA), £169,99 (Reino Unido) e EUR189,99 (Europa).

Escrito por Adrian Willings.