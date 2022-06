O que é DirectStorage e seu PC está pronto para a próxima geração?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - DirectStorage é uma tecnologia Microsoft que foi projetada para ajudar a carregar seus jogos mais rapidamente.

Quando oXbox Série Xlançou-a comArquitetura Xbox Velocityque oferecia tempos de carga muito reduzidos para os jogadores. Naquela época,A Microsoft prometeuque estaria trazendo essa mesma tecnologia para o PC na forma de DirectStorage.

Agora está começando a ficar disponível, mas o que é isso e seu sistema está pronto? Continue lendo para descobrir.

Embora todos saibamos que o armazenamento NVMe é atualmente a maneira mais rápida de carregar jogos e seu sistema operacional, ainda há gargalos que retêm esse desempenho.

Em dias passados por jogos não eram complexos e os arquivos eram pequenos. Mas agora, quando um jogo carrega, ele precisa carregar em massa texturas, modelos de personagens, arquivos de áudio e muito mais.

As APIs de armazenamento atuais não são otimizadas para lidar com as massas de dados que passam pelo sistema.

Osjogos modernos são complexos e têm muito mais dados gráficos que precisam ser carregados para serem desfrutados totalmente e mesmo com um SSD NVMe, mas esse fluxo de dados não está sendo totalmente otimizado.

De modo geral, os recursos de seus jogos precisam ser carregados a partir do SSD, enviados para sua RAM, depois descomprimidos pela sua CPU antes de serem passados para sua placa gráfica para renderização. Isto pressiona a CPU e torna o sistema mais lento, resultando em uma experiência ruim.

Agora o DirectStorage API está configurado para mudar essas coisas no futuro, o que significa que até mesmo os mundos de jogos detalhados serão carregados mais rápido do que nunca. Isto funciona dividindo os ativos em lotes, permitindo que solicitações de processamento múltiplas aconteçam de uma só vez.

Isso também significa que os jogadores poderão finalmente tirar total proveito dos drives que oferecem até 7.000MB/s de velocidade de leitura. Vale a pena ter em mente que esta é a promessa para jogos futuros:

"A partir de hoje, os jogos do Windows podem ser enviados com DirectStorage. Este lançamento público do SDK inicia uma nova era de tempos de carga rápidos e mundos detalhados em jogos para PC, permitindo aos desenvolvedores utilizar mais plenamente a velocidade dos mais recentes dispositivos de armazenamento".

Os jogos precisam ser criados com DirectStorage em mente para que se possa tirar proveito disso. Não há nenhum jogo atual que o suporte, mas pode muito bem haver num futuro próximo.

Mas a boa notícia é que DirectStorage funcionará tanto com Windows 10 quanto comWindows 11. Portanto, você não precisa se preocupar se ainda não estiver usando o Windows 11.

O novo DirectStorage API muda as coisas ao mover a carga de descompressão da CPU para a GPU. Isto acelera o processo, pois os arquivos já precisam ser renderizados pela GPU uma vez que são descomprimidos, de modo que eles estão no lugar certo quando isso acontece.

Isto significa que a CPU é liberada para fazer outras coisas e não é mais desacelerada pelo trabalho de descompressão. A Microsoft disse que isto poderia reduzir a carga em sua CPU em até 40%, o que certamente poderia lhe proporcionar uma melhor experiência geral.

Como você já deve ter percebido, você precisa de hardware bem moderno para poder aproveitar ao máximo o DirectStorage. Isso inclui rodar o mais recente sistema operacional e uma CPU e GPU modernos. Você não precisa necessariamente de um PC de jogos fantástico, mas precisa de um SSD NVMe compatível.

DirectStorage não funcionará com unidades de prato tradicionais ou SSDs de 2,5 polegadas.

Você também precisa de uma placa gráfica compatível com DirectX 12. A maioria delas como DirectX 12 é suportada por todas as GPUs Nvidia Ampere, Turing, Pascal, Maxwell, Kepler e Fermi. Portanto, se você comprou uma placa gráfica nos últimos anos, então você estará bem.

Se você não tiver certeza se seu sistema atende aos requisitos e se jogará bem com DirectStorage, não se preocupe, pois há uma maneira fácil de verificar. Embora isso exija alguns passos:

Registre-se para Insider Access usando sua conta Microsoft Baixe o Xbox Insider Hub do Microsoft Store Abra o hub interno do Xbox Insider, clique na aba "Preview" e selecione "Windows Gaming Preview". Em seguida, volte ao Microsoft Store e verifique se há atualizações Atualizar o aplicativo Xbox Game Bar Uma vez atualizada a imprensa Win+G para lançar a sobreposição Vá para a guia "características do jogo" e veja se seu sistema é validado

Com alguma sorte, você deve ver sua GPU, SO e drive marcados como otimizados. Caso contrário, talvez seja hora de uma atualização.

Você não pode fazer nada para ligar o DirectStorage, como tal, mas você precisa que seu sistema esteja pronto para ele se quiser usá-lo.

Infelizmente, só porque seu sistema suporta DirectStorage, não significa que ele irá funcionar como tal imediatamente. DirectStorage requer que os desenvolvedores de jogos façam com que seus jogos funcionem com ele.

O primeiro jogo a suportar DirectStorage é Forspoken. A Luminous Productions disse que usar esta tecnologia significa que o jogo pode carregar cenas em alguns segundos. Para comparação, a mesma cena leva mais de 20 segundos para ser carregada em um HDD tradicional.

O futuro certamente está procurando por jogos em PC, mas temos que esperar.

Escrito por Adrian Willings.