A SteelSeries encolheu seu teclado Apex Pro favorito dos fãs em um fator de forma de 60%.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os teclados SteelSeries Apex têm sido sólidos favoritos entre os jogadores e revisores. Agora a empresa tornou o Apex Pro menor, mais rápido e mais ajustável.

Os SteelSeries Apex Pro Mini e Apex Pro Mini Wireless são dois novos teclados destinados a lhe dar mais espaço em sua mesa, mas ainda assim com um potente ponche.

Estes são teclados com 60% de fator de forma, o que significa mais espaço para seu mouse de jogo. No interior estão os interruptores OmniPoint 2.0. Esses interruptores ajustáveis e personalizáveis que tornaram o teclado Apex Pro atraente, mas agora foram melhorados para dar 11 vezes mais rápido tempo de resposta e 10 vezes mais rápido acionamento do que os interruptores mecânicos clássicos.

Os interruptores do Apex Pro Mini agora operam entre 0,2mm e 3,8mm com 37 níveis individuais de acionamento por tecla. Com o acionamento ajustado para apenas 0,2mm de atuação, a SteelSeries reivindica um tempo de resposta de 0,54 ms para os toques de tecla mais rápidos do mundo. Uma afirmação ousada de que a SteelSeries se apoia ao revelar que o jogador profissional FaZe Karrigan se tornou o primeiro jogador profissional a ganhar um CS:GO major usando um teclado sem fio (o Apex Pro Mini Wireless) em 23 de maio.

Junto com a atuação ajustável, os teclados Apex Pro Mini também oferecem capacidades de dupla ação. Assim, você pode programar duas ações diferentes de teclado para a mesma tecla. O que significa que você pode correr e andar com um único botão. Isto está ligado ao acionamento, então um nível de pressionamento de tecla ativa a primeira ação e pressiona mais na tecla e você obtém a segunda ação.

Toda esta excitação do teclado é completada com teclas PBT de duplo disparo, uma garantia de 100 milhões de teclas pressionadas e mais. O Apex Pro Mini Wireless suporta tanto o Quantum 2.0 Wireless quanto o Bluetooth. Enquanto o Apex Pro Mini padrão tem um cabo USB-C destacável e uma etiqueta de preço mais acessível.

O Apex Pro Mini Wireless da série SteelSeries está ajustado para varejo por US $239,99, EU EUR279,99, AP $279,99. Enquanto o Apex Pro Mini é de US $179,99, EU EUR219,99, AP $219,99.

Escrito por Adrian Willings.