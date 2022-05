O Rodecaster Pro 2 é um console de produção de áudio integrado como nenhum outro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rode revelou o Rodecaster Pro 2, que diz ser uma "revolução" em comparação com o Rodecaster Pro original. É um console de produção de áudio integrado que é projetado para criadores de conteúdo, streamers, podcasts, músicos e muito mais.

Está claro pelo conjunto de recursos que este é um dispositivo que canta e dança tudo, capaz de ser usado para todo tipo de coisas. Aumentando o nível de qualidade de sua produção em um pacote bem pensado e repleto de capacidades e promessas.

Como você pode ver nas imagens, o Rodecaster Pro 2 oferece nove canais diferentes, com seis faders de hardware, três faders virtuais e várias entradas para diferentes dispositivos, incluindo microfones XLR, guitarras, PCs para jogos e muito mais. Você pode encaminhar todos os tipos de áudio para a mixagem incluindo dispositivos Bluetooth, conexões de 3,5mm, smartphones e mais, e então controlar o áudio de cada fonte separadamente.

Rode diz que atualizou o Rodecaster Pro 2 de inúmeras maneiras, a mais importante das quais é um pré-amplificador atualizado que é de qualidade líder na indústria e oferece um sinal limpo com mais ganho de pré-amplificador do que o Rodecaster Pro original. Assim, ele funcionará com mais microfones, mesmo os mais famintos, como o Shure SM7B.

Foi projetado para ser fácil de usar com um assistente de configuração inteligente para ajudar você a obter um excelente som fora da caixa, mas também com a capacidade de ajustar todos os tipos de ajustes para melhorar ainda mais seu som. Há um motor de áudio quad-core de 1,5Ghz dentro para que ele possa processar várias coisas ao mesmo tempo e é capaz de fornecer ruído ultra-baixo para melhorar sua qualidade de áudio também.

O Rodecaster Pro 2 funciona com diferentes microfones e também tem vários pré-configurados (por exemplo, Rode Podcaster, Procaster, NT1) para que você possa mudar para o microfone que está usando para obter um som excelente imediatamente. Existem também vários discadores de processamento e efeitos que são pré-programados e podem ser facilmente aplicados. Como era de se esperar, estes ajustes avançados incluem compressor, desesser, porta acústica, filtros passa-altos, ajustes de equalizador, excitador e muito mais.

Para o ajuste fino do som, há processamento de áudio a bordo pela Aphex que inclui ajustes para Aural Exciter, Big Bottom, Compeller, Noise Gate, High-Pass Filter, Equaliser e numerosos efeitos a bordo também. No nível do hardware, há botões especiais chamados de teclas inteligentes que podem ser programados para todo tipo de coisas, incluindo páginas de efeitos sonoros, configurações de dobradiças, amostragem ao vivo do áudio e muito mais.

Uma característica que salta em cima de nós é a opção de canalização traseira que permite que os usuários falem uns com os outros sem tê-la na gravação ou no fluxo ao vivo para gerenciar a produção à medida que ela acontece.

Outros destaques incluem a capacidade de gravar diretamente para um MicroSD ou SSD via USB, enquanto também grava ou transmite em streaming no PC. Há também "configurações de exibição" úteis para pessoas que criam diferentes tipos de conteúdo. Assim, se você transmitir, jogar jogos, fazer um podcast, fazer música tudo a partir do mesmo dispositivo mas usar configurações diferentes para cada um, então você pode fazer isso e definir "configurações de show" diferentes para cada um e alternar entre eles facilmente.

O Rodecaster Pro 2 parece ser o sonho de um criador de conteúdo e também um dispositivo incrivelmente útil. Está disponível para pré-encomenda agora na Rode e custará US$699,00, sendo enviado em junho.

Escrito por Adrian Willings.