Microfones limpos estão chegando à Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Turtle Beach adquiriu a Neat Microphones em janeiro de 2021 e agora está lançando vários microfones USB e XLR de alta qualidade em mais locais como resultado.

A Neat Microphones foi criada originalmente pelo mesmo grupo de especialistas em gravação que fundou a Blue Microphones. Agora a empresa está oferecendo uma linha totalmente nova de microfones para um mercado mais amplo.

squirrel_widget_6886807

Esses microfones incluem o King Bee II, um microfone XLR de alto desempenho que promete a melhor qualidade de gravação ideal para vocais, instrumentos, podcasts e streaming. Possui uma cápsula de condensador de 34 mm de diâmetro, com terminação central, e é ideal para o trabalho vocal.

O microfone vem com uma montagem de choque e filtro pop como padrão, mas precisa de uma interface XLR para funcionar. Se você gostar do visual deste, então há também o Worker Bee II que é mais acessível e pequeno o suficiente para caber em qualquer local.

squirrel_widget_6886836

Ao lado do King Bee II, há o Bumblebee II, um microfone USB que, segundo a Neat, tem a maior cápsula neste ponto de preço. Diz-se que este é versátil e fácil de usar com áudio de qualidade profissional. Ele é apresentado como um microfone ideal para laptops, desktops, tablets e muito mais. Também é muito acessível.

Se você precisa de algo ainda mais acessível, então veja o Skyline que é um microfone acessível que é uma grande atualização para o microfone embutido do seu computador.

A marca Neat Microphones se tornou uma sólida favorita com artistas de gravação, músicos, vocalistas e muito mais nos Estados Unidos e agora estes microfones estão prontos para estar mais amplamente disponíveis na Europa também. Saiba mais na Neatmic.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Adrian Willings.