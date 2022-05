O WD_Black SN850X NVMe SSD tem tecnologia de reforço de jogo incluindo 'carga preditiva'.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Western Digital anunciou outra adição à sua linha de SSDs NVMe de alta velocidade.

O recém anunciado PCIe gen 4 SN850X NVMe tem velocidades de leitura rápida (de até 7.300 MB/s), mas também é otimizado para jogadores hardcore com a alegação de "desempenho inigualável".

À primeira vista, o WD_Black SN850X parece similar aos lançamentos anteriores da empresa, mas além do x no nome, há algumas outras mudanças também.

O WD_Black SN850X tem vários aprimoramentos projetados para manter os jogadores de PC felizes, entre eles

Carregamento preditivo

Gestão térmica adaptativa

Latência minimizada

Um SSD NVMe já é uma ótima maneira de aproveitar ao máximo sua experiência de jogo, pois garantirá velocidades de carga mais rápidas e desempenho sólido, mas o WD_Black SN850X afirma ir mais longe com esses recursos de impulso de jogo.

A Western Digital diz que você poderá baixar o painel de controle WD_Black e ativar o modo de jogo 2.0. Isto irá então desbloquear recursos de "aumento de desempenho" que irão ajudá-lo não apenas a jogar, mas também a transmitir, gravar e ganhar seus jogos.

O que torna o WD_Black SN850X interessante é aquele "carregamento preditivo" que aparentemente usa uma tecnologia inteligente para prever o que você vai fazer e carregar ativos conforme necessário. Portanto, não só o WD_Black SN850X é mais rápido, como também é mais inteligente.

Melhores térmicas também devem ajudar no desempenho e haverá uma versão com dissipador de calor (como nos modelos anteriores) para mantê-lo frio sob pressão.

Esta unidade estará disponível na loja Western Digital a partir de julho de 2022 e virá nos formatos 1TB, 2TB e 4TB com preço a ser confirmado mais próximo do lançamento.

Escrito por Adrian Willings.