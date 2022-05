GPUs Nvidia através dos tempos: A história das placas gráficas da Nvidia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia foi fundada originalmente em 1993, mas foi somente em 1995 que a empresa lançou seu primeiro produto gráfico - a NV1. As coisas mudaram muito desde então, e agora estamos mimados com o traçado de raios, DLSS e outras tecnologias maravilhosas que tornam nossas experiências de jogo ainda mais agradáveis.

Estamos dando uma olhada na história das placas gráficas Nvidia e como estes dispositivos têm sido ao longo dos anos.

A Nvidia NV1 foi lançada em 1995 e foi capaz de lidar tanto com vídeo 2D quanto 3D. Foi vendida como a "Diamond Edge 3D" e até mesmo suportou uma porta de joypad compatível com Sega Saturn.

Vários jogos Sega Saturn foram portados para PC, incluindo Panzer Dragoon e Virtua Fighter Remix. Essas características por si só não foram suficientes para atrair o mercado, porém, como o Saturn estava lutando para competir com a PlayStation original.

A NV1 teve um começo difícil que foi piorado pelo lançamento do Microsoft DirectXque era incompatível com a GPU e muitos jogos não seriam executados.

Em 1997, Nvidia lançou a NV3, também conhecida como Riva 128, Riva significava "Real-time Interactive Video and Animation". Esta placa gráfica utilizava aceleração 2D e 3D juntamente com o mapeamento de textura poligonal.

Na época, o 3dfx rival da Nvidia estava dominando o mercado, mas a NV3 tinha um relógio com núcleo/memória de 100MHz e essencialmente dobrou a especificação do Voodoo 1 do 3dfx.

Havia duas variantes do NV3 na forma do Riva 128 e do Riva 128ZX. Esta última era mais potente com 8MB de VRAM e uma velocidade de relógio de 250MHz.

A NV3 teve muito mais sucesso do que a primeira GPU da empresa e ajudou a Nvidia a ganhar popularidade generalizada.

Em 1998, a Nvidia lançou a NV4, também conhecida como Riva TNT. Esta placa gráfica melhorou em relação aos modelos anteriores, incluindo suporte para 32-bit True Colour. A NV4 também tinha mais RAM com 16MB de SDR SDRAM, o que significava que ela também oferecia maior desempenho.

Foi por volta desta época que a Nvidia começou a fazer mudanças para atualizar regularmente os drivers gráficos para garantir bom desempenho e compatibilidade para o usuário final, algo que a empresa ainda está fazendo até hoje.

O Riva TNT da Nvidia era mais acessível na época do que o Vodoo2 da 3dfx, se um pouco mais lento em termos de desempenho. O suporte do motorista foi a chave para o sucesso da NV4.

Em 1999, a Nvidia acompanhou a NV4 com a RIVA TNT2. NV5, como era codinome, comprou uma série de atualizações incluindo suporte de 32-bit Z-buffer/stencil, até 32MB de VRAM e suporte de textura 2048 x 2048.

Mais importante ainda, esta placa gráfica melhorou a velocidade do relógio (até 150+ MHz) o que lhe deu até 17% de aumento de desempenho em relação ao modelo anterior.

Esta placa era um concorrente direto do 3dfx Voodoo3 e ambos eram incrivelmente populares.

No final de 1999, Nvidia lançou o que lançou como a "primeira GPU do mundo" na forma da Nvidia GeForce 256.

Este foi um movimento inteligente de marketing da Nvidia e o início de um caso de amor com placas gráficas da marca GeForce para os próximos anos.

Melhorou em relação às placas RIVA anteriores, aumentando os pipelines de pixels, mas também ofereceu um grande salto de desempenho para jogos em PC.

Esta placa suportava até 64MB de DDR SDRAM e operava até 166MHz. Como tal, era 50 por cento mais rápida que a NV5.

Mais importante ainda, a GeForce 256 também suportava totalmente o Direct3D 7, o que significava que podia alimentar muitos dos melhores jogos de PC disponíveis na época.

Logo após este lançamento, o 3dfx faliu e a ATI tornou-se a principal concorrente da Nvidia.

Nvidia acompanhou a primeira GPU do mundo com a apropriadamente chamada GeForce2.

Esta GPU veio em várias variantes diferentes, incluindo os modelos Ti, Pro, GTS e Ultra. Estas eram essencialmente as placas NV11, 15 e 16. O aumento das tubulações e taxas de relógio mais altas seguiram durante os lançamentos de 2000 e 2001.

O que tornou a GeForce2 interessante foi o início do suporte para configurações de vários monitores.

Foi também por volta dessa época que a Nvidia adquiriu a 3dfx.

Pouco depois da GeForce2 veio a GeForce3. Com o codinome NV20, esta série de placas gráficas representou as primeiras GPUs compatíveis com DirectX 8 da Nvidia.

Havia três versões - a GeForce3, GeForce3 Ti 200, e GeForce3 Ti 500. Esta próxima GPU GeForce adicionou shaders programáveis de pixels e vértices, anti-aliasing multiamostra na mistura.

Uma versão da GeForce3 referida como NV2A foi usada no console Xbox original.

Damos um salto adiante algumas gerações e em 2003 temos o lançamento da série GeForce FX da Nvidia.

Estas foram a quinta geração das placas gráficas GeForce e suportaram Direct3D 9, bem como uma série de novas tecnologias de memória. Estas incluíram DDR2, GDDR2 e GDDR3, bem como a primeira tentativa da Nvidia de um barramento de dados de memória com mais de 128 bits.

Enquanto isso, a GeForce FX 5800 fez ondas por ser a primeira GPU a ser equipada com um grande refrigerador. Um tão grande que era freqüentemente chamado de "dustbuster" por causa da quantidade de ruído do ventilador que emitia.

Pouco depois do lançamento da série GeForce FX veio a série 6 (aka NV40). A GeForce 6 foi o início da tecnologia SLI Nvidia empurrando a tecnologia SLI permitindo às pessoas combinar mais de uma placa gráfica para mais potência.

O carro-chefe desta linha foi a GeForce 6800 Ultra, uma placa gráfica que contava com 222 milhões de transistores, dutos superescalares de 16 pixels e seis shaders de vértices. Ela tinha suporte Shader Model 3.0 e estava em conformidade com Microsoft DirectX 9.0c e OpenGL 2.0.

A série também apresentava a tecnologia Nvidia PureVideo e era capaz de decodificar vídeos H.264, VC-1, WMV e MPEG-2 com uso reduzido de CPU.

Como resultado de tudo isso, a série GeForce 6 foi altamente bem-sucedida.

Em 2005 veio a série GeForce7 incluindo o pensamento de destaque de 7800 GTX.

Somente aquele cartão foi uma verdadeira potência para a época e com algum resfriamento inteligente, Nvidia foi capaz de empurrar a velocidade do relógio para 550MHz. Ao mesmo tempo, a empresa também conseguiu reduzir a latência e aumentar o ônibus para 512 bit.

Curiosamente, uma versão da série 7 foi criada como o RSX Reality Synthesizer, que foi a CPU proprietária co-criada pela Nvidia e Sony para a PlayStation 3.

Em 2006 a Nvidia lançou a série GeForce8 e revelou sua microarquitetura Tesla. Este foi o primeiro projeto de sombreamento unificado da empresa e seria também uma de suas arquiteturas mais utilizadas em futuros cartões.

A tão amada Nvidia GeForce 8800 GTX foi o carro-chefe da linha e foi incrivelmente popular. Possuía 681 milhões de transistores, tinha 768MB de memória GDDR3 e vinha com 128 shaders cronometrados a 575MHz.

Mais significativamente, esta placa gráfica podia executar o Crysis, que era tudo o que os jogadores de PC queriam na época.

Em 2006 as coisas também estavam esquentando, pois a AMD comprou a ATI por US$ 5,4 bilhões e se tornaria um espinho no lado da Nvidia por anos futuros.

No início de 2008, a Nvidia lançou a série GeForce9. Estas placas continuaram a usar a arquitetura Tesla, mas também adicionaram suporte PCIe 2.0, melhoraram a cor e a compressão z também.

Nessa época, a Nvidia estava aumentando o desempenho com velocidades de relógio que chegavam a 675MHz e, no entanto, o consumo de energia também estava sendo reduzido.

A próxima atualização significativa veio em 2010 quando a Nvidia lançou a série GeForce 4000. Foi quando a Nvidia revelou a microarquitetura Fermi, que foi a próxima grande arquitetura da empresa.

Esta série também viu suporte para OpenGL 4.0 e Direct3D 11 e foi concorrente direta da Radeon HD 5000 Series.

No entanto, a série foi decepcionada pelas altas temperaturas de funcionamento e pelo consumo de energia que causou muitos resmungos por parte dos usuários.

A série GeForce 600 introduziu a arquitetura Kepler da Nvidia, que foi projetada para aumentar o desempenho por watt, melhorando ao mesmo tempo o desempenho da anterior microarquitetura Fermi.

Com o Kepler, a Nvidia conseguiu aumentar o relógio de memória para 6GHz. Também acrescentou o GPU Boost que garantiu que a GPU seria capaz de funcionar a uma velocidade mínima do relógio, mas também impulsionou a performance quando necessário até atingir uma meta de potência pré-definida.

Esta faixa também suportava tanto Direct3D 11 quanto Direct3D 12. A IT também introduziu um novo método anti-aliasing conhecido como TXAA.

Em 2013, a Nvidia deu um grande impulso às coisas com a série 700, que foi complementada com o cartão GTX Titan, um entusiasta louco de alto nível.

Esta série foi uma atualização da microarquitetura Kepler, mas alguns cartões posteriores também apresentavam arquiteturas Femi e Maxwell.

A GTX Titan ostentava 2688 núcleos CUDA, 224 TMUs e 6GB de RAM. Nessa época, a Nvidia estava conseguindo espremer até sete bilhões de transistores em suas GPUs.

A série GeForce 700 foi projetada para maximizar a eficiência energética, mas também incluía outras características como codificação de hardware H.264, interface PCI Express 3.0, suporte para DisplayPort 1.2 e HDMI 1.4a 4K x 2K saída de vídeo, bem como GPU-Boost 2.0.

Em 2014, Nvidia aparentemente saltou uma geração e entrou diretamente na série GeForce 900. Esta foi a introdução à microarquitetura Maxwell que ofereceu melhores capacidades gráficas, bem como uma melhor eficiência energética.

Esta série tinha a GeForce GTX 980 como seu carro-chefe inicial, mais tarde seguida pela 980 Ti e GeForce GTX TITAN X no extremo final.

A NVENC também foi melhorada para esta série e apareceu suporte para Direct3D 12_1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 e Vulkan 1.3.

Em 2014, Nvidia revelou a série GeForce10 baseada na microarquitetura Pascal. A GTX 1080 Ti é talvez a mais conhecida das GPUs desta série e se consolidou na história como talvez uma das cartas mais significativas que a Nvidia lançou.

Esta placa gráfica dominava o mercado e oferecia um desempenho e uma eficiência energética tão excelentes em relação ao custo que muitas vezes seria referida quando comparada com as futuras GPUs.

A série 10 também incluiu novas características como GPU Boost 3.0, um sistema dinâmico de agendamento de balanceamento de carga, triplo buffer e suporte tanto para DisplayPort 1.4 quanto para HDMI 2.0b.

A série GeForce20 foi lançada em 2018 e introduziu a microarquitetura Turing ao mundo.

Notavelmente, estas placas gráficas foram a primeira geração de placas RTX e viram a Nvidia empurrando o traçado de raios como o principal ponto de venda.

O uso de Tensor Cores e outras melhorias ajudaram estas placas a apresentar um salto maciço na proeza gráfica. O resultado foi uma iluminação realista e efeitos de reflexão convincentes dentro do jogo.

No entanto, os aperfeiçoamentos tiveram um custo, com o RTX 2080 Ti de varejo por 1.199 dólares (em comparação com os 699 dólares do 1080 Ti).

A série GeForce30 sucedeu a série 20 em 2020 e infelizmente se tornou mais conhecida por ser simplesmente impossível de se obter devido à falta de silicone.

Ainda assim, a Nvidia RTX 3080 foi destinada ao varejo por US$ 699, tornando-a muito mais acessível do que as gerações anteriores e a série também comprou melhorias significativas.

O carro-chefe GeForce RTX 3090 Ti, anunciado em março de 2022, embalou 10.752 núcleos CUDA, 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs de potência. Esta poderosa besta também foi notada por ser faminta de potência, exigindo pelo menos 850 watts de potência, o que significa que você provavelmente precisaria de uma PSU de 1.000 watts para operá-la.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.