Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic apresentou talvez sua invenção mais preciosa até hoje: Nicobo, um gato de meia robô. Gostaríamos apenas que estivesse mais amplamente disponível.

Sejamos realistas: os gatos são perfeitos e incríveis e são ótimos companheiros. Eles dão a você muito amor e atenção e exigem pouco trabalho em troca. Então, a ideia de transformar um felino em um robô puramente para ajudar pessoas que estão se isolando ou se distanciando socialmente durante a pandemia e não podem ter um gato, seja por causa de contratos de aluguel ou alergia ou custo, bem faz todo o sentido para nós.

Em conjunto com o Laboratório Michio Oka da Toyohashi University of Technology, a Panasonic criou o Nicobo. É um gato robô com um exterior de tecido semelhante a uma meia e olhos grandes e atraentes. Como relatou o Gizmodo , ele detecta seu rosto usando uma câmera e ouve e responde sua voz por meio de microfones direcionais. O Nicobo também tem sensores de toque, então ele pode reagir quando você o toca.

Nicobo tem um vocabulário limitado, sabendo apenas uma palavra no início. Mas aprenderá a falar frases completas em japonês e pode ter uma proficiência de nível infantil.

O gato robô da Panasonic é incapaz de vagar pela casa porque seus movimentos são limitados a girar e olhar para cima e para baixo. Mas pode peidar. Isso mesmo. Nos dias em que pode ser mais indiferente, como qualquer gato de verdade pode ser, ele produz flatulência e pode não responder a você como de costume.

Se você está morrendo de vontade de acariciar o Nicobo, temos más notícias: a Panasonic planeja fabricar apenas 320 Nicobos em sua produção inicial e as pré-encomendas por meio de um site de crowdfunding já estão esgotadas. A Panasonic disse que espera lançar o Nicobo em março de 2022. Custa aproximadamente US $ 360, e aqueles que pré-encomendaram devem pagar cerca de US $ 10 por mês para usar alguns recursos extras, como emparelhamento de smartphones e atualizações.

Esperamos que a Panasonic possa aumentar a produção de Nicobo, mas suspeitamos que isso depende de haver interesse suficiente.

Escrito por Maggie Tillman.