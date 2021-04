Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Novas imagens vazadas parecem confirmar os rumores de que a Oppo está planejando lançar uma marca inteligente, poucos meses depois que uma patente para um dispositivo semelhante surgiu pela primeira vez.

Já vimos a Samsung e a Apple lançar suas próprias etiquetas inteligentes em 2021, e as novas imagens da vida real confirmam que a empresa chinesa está prestes a se juntar ao pacote.

Nenhum nome oficial foi confirmado ainda, mas, ao contrário de renderizações que apareceram depois que a patente foi descoberta pela primeira vez em janeiro, a etiqueta inteligente Oppo poderia ter um formato circular com conectividade USB-C.

O último recurso de design o alinharia mais de perto com o Samsung Galaxy SmartTag , em vez do Apple AirTag , que requer uma bateria de célula tipo moeda para operar, e esperamos que ainda ofereça os mesmos recursos rastreáveis.

As imagens foram vistas pela primeira vez no Weibo e no Twitter pelo vazador Digital Chat Station, que revelou que a tag também possuirá tecnologia de banda ultra larga.

#DigitalChatStation

Green Factory também possui tags baseadas em UWB e suporta carregamento de porta C. Ao contrário do AirTag da Apple, que requer a troca de baterias tipo botão, ele é mais ecologicamente correto e possui funcionalidades diferenciadas.

O objetivo da Apple é evitar perdas. pic.twitter.com/FiC1KWDFr9 - Estação de bate-papo digital (@chat_station) 21 de abril de 2021

Naturalmente, não está totalmente claro se o design visto abaixo é a versão final que a Oppo planeja lançar (ou, na verdade, se será lançado), mas, se for assim, seria muito parecido com as tags redondas de Bluetooth da Apple e Samsung.

No entanto, como já mencionamos, quando pudemos ver a opinião de Oppo sobre a marca inteligente ainda está para ser visto. Depois que os sussurros começaram no início deste ano, esperávamos ver o dispositivo revelado como parte do lançamento do Oppo Find X3.

Com aquele ir e vir sem avistar, no entanto, ninguém sabe quando a etiqueta vai chegar.

Essas imagens mais recentes indicam que o dispositivo pode pousar mais cedo ou mais tarde, mas é um dispositivo em que apenas teremos que ficar de olho até que Oppo tenha algo oficial para compartilhar.

Escrito por Conor Allison.