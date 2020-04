O carregador sem fio OnePlus Warp Charge 30 é rápido, eficiente e útil apenas para um telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Juntamente com sua nova linha de smartphones, o OnePlus também apresentou alguns novos acessórios, um deles é um dos carregadores sem fio mais rápidos a serem lançados no mercado consumidor. É chamado de carregador sem fio OnePlus Warp Charge 30. Nós sabemos, isso é um bocado.

Embora exista muitas palavras em seu nome, é uma descrição quase totalmente literal do produto: é um carregador sem fio que produz 30 W de energia, garantindo que o seu telefone compatível carregue rapidamente.

Talvez o único problema seja que o único telefone atualmente compatível com esse tipo de carregamento sem fio é o OnePlus 8 Pro . É uma tecnologia proprietária de carregamento sem fio que permite a potência de 30 W, e o modelo Pro é o único da série equipado com carregamento sem fio.

Isso não quer dizer que você não possa usá-lo com outros telefones. Funcionará com a maioria dos smartphones habilitados para Qi, mas a uma velocidade muito mais lenta. Colocando a nossa unidade de revisão do Galaxy S20 , mostrou que levaria quase três horas para cobrar de 30%.

1/6 Pocket-lint

O carregador é um suporte de mesa bastante padrão que mantém o telefone na posição vertical. Pela frente, é um retângulo vertical arredondado, mas, pelo lado, você se afunila mais em direção à base e tem uma moldura de prata em toda a volta.

Colocar o OnePlus 8 Pro na posição correta é tão fácil quanto colocá-lo na borda acolchoada de borracha na parte inferior do suporte e na protuberância sutil no meio.

Essa saliência garante que o telefone não esteja descansando, não estando em contato com a superfície do carregador, permitindo que o ar se mova livremente para ajudar no resfriamento.

O que nos leva a esse ventilador construído dentro do carregador. Está longe de ser o primeiro carregador de telefone com um ventilador interno a manter as temperaturas baixas, e é esperado em um carregador que ofereça tanta energia ao mesmo tempo.

Esse ventilador gira atrás de uma grade de orifícios usinados na parte traseira para manter o ar fluindo através do slot que corre ao longo do topo do ponto central de protrusão / descanso do suporte.

Em nossos testes, ele cobrou o OnePlus 8 Pro com muita eficiência. Apenas dez minutos descansando no carregador foram suficientes para fornecer ao telefone uma bateria adicional de 20%. A OnePlus diz que pode lhe dar 50% em menos de trinta minutos, e acreditamos nisso. É genuinamente rápido.

Não é tão rápido quanto usar o Warp Charge 30T incluído que vem na caixa do OnePlus 8 Pro, mas é rápido.

O que ele faz, no entanto, é emitir um ruído audível, o que não é ótimo se você quiser usá-lo durante a noite enquanto dorme. Felizmente, você pode ativar o modo de dormir, que diminui a velocidade de carregamento e mata o ventilador para se livrar desse ruído.

Você pode habilitá-lo manualmente a qualquer momento ou ativar uma programação. Como você pode ver na imagem acima.

A outra coisa que vale a pena notar é que o carregador vem com sua própria fonte de alimentação não removível. Ele não possui uma entrada tipo C, portanto você não pode simplesmente conectá-lo a qualquer outro adaptador de energia.

Depois, há o preço. Por £ 69,95, não é exatamente barato. Se o seu uso principal de um carregador sem fio for colocá-lo ao lado da cama, carregando durante a noite, é melhor usar um carregador mais barato e mais lento , sem ventilador. Parece um pouco contra-intuitivo ter esse poderoso carregador junto à sua cama e restringi-lo para mantê-lo quieto a noite toda.

Se o que você deseja é um carregador rápido e conveniente para sua casa ou mesa de trabalho, na qual você pode desligar o telefone e saber que dentro de 30 a 40 minutos você deve ter energia suficiente para o dia, então o carregador sem fio Warp Charge 30 é definitivamente Vale a pena considerar. É rápido, eficiente, resistente e você achará praticamente impossível colocar o telefone incorretamente.