(Pocket-lint) - Depois de muito furor sobre o lançamento da nova GPU RTX 4080 de 12GB, Nvidia diz que agora ela está sendo relançada. Ela estará de volta, mas com um novo nome.

A Nvidia anunciou pela primeira vez suas placas gráficas RTX 4080 no mês passado. Havia duas, uma com 12GB de RAM e a outra com 16GB. As duas placas tinham um preço de $899 e $1199 respectivamente, mas a RAM não era a única diferença entre elas. E é aí que residem os problemas.

Apesar de ambos os cartões carregarem a marca 4080, a versão de 12GB é muito inferior. Ela contém 7.680 núcleos CUDA, 639 Tensor-TFLOPs, 92 RT-TFLOPs e 40 Shader-TFLOPs juntamente com um relógio base de 2,31GHz que pode aumentar até 2,61GHz quando necessário. Os 16GB são muito mais capazes graças a seus 9.728 núcleos CUDA, 780 Tensor-TFLOPs, 113 RT-TFLOPs, e 49 Shader-TFLOPs junto com um relógio base de 2,21GHz que pode aumentar até 2,51GHz.

A diferença entre os cartões levou alguns a sugerir que a versão de 12GB não deveria ser chamada de 4080. E agora, a Nvidia diz que concorda. "A RTX 4080 12GB é uma placa gráfica fantástica, mas não tem o nome certo". Ter duas GPUs com a designação 4080 é confuso", disse a empresa em um post de blog anunciando a mudança. Portanto, agora a versão de 12GB está sendo pausada com um lançamento vindo mais adiante - e com um novo nome. A versão de 16GB do cartão continuará a ser lançada, como esperado, em 16 de novembro de 2022.

O que esse cartão de 12GB será chamado é o palpite de qualquer um, nem sabemos se a marca também virá com uma mudança no preço.

Escrito por Oliver Haslam.