(Pocket-lint) - A próxima geração de hardware gráfico para PC está finalmente aqui, e está com um aspecto impressionante.

Em seu evento GTC, a Nvidia anunciou oficialmente suas placas GeForce RTX 4080 e 4090.

A primeira foi a principal, a RTX 4090, que vem com 24GB de memória GDDR6X e promete ser duas a quatro vezes mais rápida que o campeão atual, a RTX 3090 Ti.

O novo cartão tem quatro vezes a velocidade de processamento do 3090 Ti, e pode dobrar o frame do cartão no Microsoft Flight Simulator.

Também foi demoado o Portal com RTX, no qual a placa oferece três vezes o desempenho e o Nvidia's Racer X demo de simulação em tempo real, o que aumenta o desempenho em até quatro vezes.

Então, Nvidia apresentou o RTX 4080, que vem em dois sabores. Ele estará disponível com 12 ou 16GB de memória GDDR6X.

O RTX 4080 traz de duas a quatro vezes o desempenho do RTX 3080 Ti, com aquela pontuação de quatro vezes também vindo da própria demonstração do Racer X da Nvidia.

A Nvidia GeForce RTX 4090 estará disponível no dia 12 de outubro ao preço de US$1599. O RTX 4080 estará disponível em novembro com a variante de 16GB custando $1199 e o modelo de 12GB custando $899.

Como de costume, os cartões Founders Edition estão disponíveis em primeiro lugar, com os parceiros de placa de terceiros seguindo depois.

Escrito por Luke Baker.