Nvidia revela a GPU RTX 3050 de nível básico

(Pocket-lint) - Durante o discurso especial da Nvidia no CES 2022 , a empresa revelou uma série de coisas diferentes, incluindo a apresentação de uma nova placa de vídeo carro-chefe na forma da RTX 3090 Ti.

Essa nova GPU de ponta está configurada para oferecer um aumento de desempenho esperado de 10 por cento em relação ao atual RTX 3090. Graças a 24 GB de GDDR6X rodando a 21 Gbps e está configurada para oferecer 40 teraflops de desempenho de GPU. Algumas fontes sugeriram que esta nova GPU carro-chefe poderia custar até US $ 2.000.

Se você está procurando por algo mais acessível, ficará satisfeito em saber que a Nvidia também lançou uma nova placa de vídeo econômica.

A Nvidia GeForce RTX 3050 é uma placa de vídeo econômica projetada para ser mais acessível do que o nível básico anterior - a RTX 3060. Inclui núcleos RT de segunda geração, bem como núcleos Tensor de terceira geração para DLSS e gráficos aprimorados com IA. A Nvidia afirma que esta é uma maneira acessível de obter jogos com traçado de raio a mais de 60 FPS sem quebrar o banco.

Isso porque o RTX 3050 tem preço inicial de apenas $ 249 / £ 239. Supondo que você possa encontrar um para comprar, é claro. Você poderá obter um dos parceiros da Nvidia a partir de 27 de janeiro.