Dicas para obter o máximo de sua nova GPU Nvidia RTX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Então você acabou de comprar uma placa gráfica brilhante da série RTX 30. Parabéns!

Agora, há algumas coisas a serem feitas para garantir que você aproveite ao máximo. Estes são alguns ajustes que você pode fazer no Windows e no BIOS para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente.

Assim que a placa gráfica estiver instalada, a primeira etapa é acessar as configurações do BIOS. Ligue sua máquina e amasse sua chave DEL até entrar no BIOS.

De lá, navegue até as configurações avançadas para as configurações do subsistema PCIe. Lá você deve encontrar uma configuração para o suporte de Re-Size BAR. Marque para habilitar isso, salve a configuração e saia para reiniciar sua máquina.

Re-Sizeable BAR é uma tecnologia que essencialmente permite que sua CPU e GPU se comuniquem com mais eficácia e, assim, melhorem o desempenho nos jogos.

É importante notar que o Re-Sizeable BAR não está aberto a todos. Você precisa ter certeza de que tem o equipamento certo. Ele é compatível com as CPUs AMD 400 e 500, bem como com as CPUs Intel de 10ª e 11ª gerações, mas pode ser necessário verificar se o BIOS da placa-mãe e o BIOS da GPU estão atualizados. Você pode encontrar mais informações sobre isso aqui .

Outra etapa sensata ao instalar qualquer nova placa de vídeo é garantir que você primeiro remova todos os drivers de gráficos antigos que podem afetar negativamente o desempenho. Você pode fazer isso usando um software gratuito chamado Display Driver Uninstaller (DDU) .

Baixe e execute este software para limpar os drivers mais antigos de sua máquina antes de instalar quaisquer novos drivers da Nvidia. Isso irá garantir que não haja conflitos e que tudo corra bem.

Agora, a próxima etapa é baixar os drivers Nvidia mais recentes para sua placa gráfica. Acesse aqui e selecione sua GPU nos menus suspensos.

Baixe e execute o instalador. Recomendamos escolher a instalação personalizada e marcar "executar instalação limpa" - faça isso sempre que nenhum driver gráfico for lançado e você obterá o melhor desempenho.

Enquanto você estiver lá, instale também o GeForce Experience . Esta ferramenta é ótima porque permite capturar imagens com Nvidia Shadowplay. Abra esse aplicativo e faça login em sua conta Nvidia. Clique na engrenagem de configurações e marque "ativar recursos experimentais".

Então, ao clicar em ALT + Z, você encontrará uma guia de desempenho. A partir daí, você pode deixar o aplicativo ajustar automaticamente sua GPU para obter o melhor desempenho.

O Modo de Jogo é uma configuração do Windows que permite que você obtenha mais desempenho de sua máquina enquanto joga. Também é muito fácil de ativar. Você precisa da versão mais recente do Windows 10 para isso.

Para ativar o modo de jogo, siga estas etapas:

Pressione o botão Iniciar no teclado e digite Jogo

Clique em Configurações do modo de jogo quando ele aparecer na parte superior do menu Iniciar

Clique no botão para ligar o modo Jogo

O agendamento de GPU acelerado por hardware é outra configuração que ajuda a otimizar sua máquina. Isso reduzirá a latência e melhorará o desempenho do jogo.

Existem duas partes para este ajuste de configuração, mas são fáceis de fazer.

Pressione o botão Iniciar e pesquise por Configurações Gráficas

Em seguida, clique para ativar o Agendamento de GPU acelerado por hardware

Role para baixo e veja as configurações de "preferência de desempenho gráfico" a partir daí você pode escolher o aplicativo para definir sua preferência. Para a Nvidia, este é o painel de controle da Nvidia. Você pode selecionar isso como um aplicativo de desktop ou aplicativo de loja da Microsoft por meio do menu suspenso

Clique no aplicativo, clique nas opções e selecione alto desempenho

Com alguns ajustes, você pode dizer ao Windows para otimizar suas configurações de energia para se concentrar no desempenho. Afinal, é disso que você precisa quando joga. Siga estas etapas para fazer uma pequena alteração.

Aperte o botão Iniciar e digite Power

Clique em Configurações de energia e suspensão

No lado direito da janela que aparece, clique em configurações adicionais de energia

A partir daí, selecione alto desempenho ou desempenho final para garantir que você tenha potência suficiente para o seu jogo

Estas são apenas algumas configurações que você pode alterar para aproveitar ao máximo sua nova placa gráfica. Há também outras coisas que você pode fazer para aumentar sua contagem de quadros por segundo e tornar os jogos ainda mais impressionantes com o rastreamento de raios e DLSS.

