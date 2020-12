23 brinquedos tecnológicos que você queria no Natal, mas nunca conseguiu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós já passamos por aqueles momentos em que rasgamos o papel de embrulho e descobrimos que o Papai Noel não entregou a magia eletrônica pela qual estávamos importunando nossos pais.

Quer tenhamos crescido nos anos 70, 80, 90 ou 90, houve maravilhosos brinquedos de engenhoca anunciados meses antes do Natal que simplesmente nos escaparam no último minuto. Pode ter sido porque estava esgotado antes que sua mãe ou seu pai chegassem à loja. Ou pode ter sido muito caro.

Seja qual for o motivo, você olhou com ciúme enquanto o garoto popular da escola se gabava de conseguir o que queria. Nós sabemos, também sentimos sua dor.

Então, em uma sessão de grupo virtual de memórias dolorosas compartilhadas, aqui está um monte de brinquedos de tecnologia dos últimos 40 a 50 anos que escaparam de nossas mãos na manhã de Natal.

A melhor notícia é que, como adultos, você pode rastreá-los, comprá-los de segunda mão ou até novos em alguns casos e cobiçá-los de novo, como é o caso de aparelhos revividos como o PlayStation Classic ou oNintendo SNES Classic Mini .

Nintendo Game & Watch

Muito antes de o Game Boy ser um brilho nos olhos do Sr. Nintendo, a gigante japonesa dos jogos testou a água portátil com sua série Game & Watch.

Cada dispositivo apresentava apenas um jogo com controles rudimentares e gráficos LCD, mas eles se mostraram muito populares. Seguiu-se uma versão em concha em duas telas, apresentando personagens como Donkey Kong, que poderia até ser visto como o precursor do DS.

Total Control Racing (TCR)

O Total Control Racing (TCR) foi o rival mais bacana do Scalextric que acabou caindo no esquecimento. Principalmente porque, ao contrário de seu par, a trilha magnética que permitia que os carros mudassem de faixa também significava que era difícil realmente girar, então as corridas não eram tão perigosas.

Isso também significava que não era tão divertido. Ainda assim, sempre foi um tópico de brincadeira sobre quem tinha Scalextric ou TCR e as crianças do último geralmente impunham mais respeito.

Galaxy Invader 1000

Como o Game & Watch, as máquinas portáteis eram um jogo só nos anos 80 e um dos melhores era o Galaxy Invader 1000.

Ele ofereceu um jogo limitado, mas demoníaco, no estilo Space Invaders, com alienígenas descendo uma das três pistas na tela e você tinha que girar em torno de um pequeno manche para controlar sua nave de caça para detê-los.

Bebeu pilhas, mas valeu a pena.

Estilofone

O órgão de bolso do estilofone era muito popular nos anos 70 e 80 quase sem motivo, pois fazia o som de um gato eletrônico sendo estrangulado.

Consistia em um teclado de metal e uma caneta. Quando você passou a caneta sobre as teclas, o contato entre elas gerou um ruído irritante, quase ofensivo.

E quanto menos se disser sobre o endosso de Rolf Harris ao produto, melhor.

Tomy Omnibot

O Omnibot de Tomy, que durou algumas gerações antes de ser descontinuado, era muito parecido com o Bigtrak dos anos 80. Ele poderia ser programado para ir aonde você desejasse e, essencialmente, incentivava as práticas de codificação.

No entanto, Omnibot também tinha alguns extras nas mangas de metal. Para começar, havia um toca-fitas em seu baú para que você pudesse dançar break junto com seus próprios movimentos lentos.

Wii Balance Board

Considerando o quão mal o Wii U vendeu, é fácil esquecer que o console anterior, o Wii, foi um grande sucesso - especialmente entre as famílias.

É por isso que o Wii Fit e o Wii Balance Board são vendidos aos montes, prometendo tornar as mães, os pais e os novatos mais saudáveis através dos jogos. Era um contato sem fio e detectado, então diferentes jogos o usavam para diferentes atividades. Como a maioria dos brinquedos da moda, acabou ficando no fundo de armários em todos os lugares, ao lado das guitarras e tapetes de dança do Guitar Hero.

Teksta (Tekno)

Teksta (ou Tekno como é conhecido nos Estados Unidos) é popular em sua forma atual, mas ganhou vida em 2000 com uma aparência mais robótica e menos recursos.

Ainda assim, foi avançado para a época e 40 milhões deles foram vendidos nos primeiros quatro anos após o lançamento. Foi tão difícil chegar ao primeiro Natal que muitas versões falsas também se tornaram populares. E foi relatado na época que os pais estavam brigando entre si nas lojas para conseguir estoques raros.

Anki Drive

Anki Overdrive é a versão mais recente deste jogo de corrida de IA controlado por aplicativo, mas Drive é onde tudo começou. Também foi um grande sucesso alguns Natais atrás, para grande surpresa e alegria até de Anki.

Os carros têm cérebros próprios, então podem se prender bem ao vinil, mas é o aplicativo do telefone que faz o jogo dos procedimentos que é a parte inteligente. A única desvantagem é que é um presente caro para um adolescente.

Sphero BB-8

Uma entrada recente, considerando que foi um grande sucesso durante o Natal recente, a versão Star Wars BB-8 do Sphero controlado por aplicativo foi incrivelmente popular. E como custou £ 130, muitas crianças tiveram muita sorte.

Novos recursos foram até adicionados a ele em uma data posterior, com alguns modos de realidade aumentada excelentes e o lançamento de uma banda de força que pode controlar o pequenino, então imaginamos que ainda seja usado com frequência.

Análise de Sphero BB-8: O Droid de Star Wars de Force Awakens ganha vida

NES Classic Mini

Quando o NES Classic Mini 2016 foi lançado, foi um grande sucesso - tanto que era quase impossível para quem não pré-encomendou um. O Nintendo Entertainment System recriado tinha um preço razoável, com 30 jogos pré-instalados por £ 50, então se esgotou rapidamente.

Felizmente, se você ainda tem vontade de experimentar um pouco de jogos do início dos anos 80, agora pode obter um, pois mais ações foram feitas eventualmente.

Drone Starfighter X-Wing de Star Wars

Uma entrada recente em nossa lista puramente porque pensamos que é incrível, a série de drones de Star Wars marca todas as caixas para um presente de Natal indispensável.

O fabricante Propel criou algo muito desejável, especialmente o modelo X-Wing Starfighter. Parece até bom quando colocado em seu pedestal e não realmente voando.

Drone de batalha Propel X-Wing: o brinquedo definitivo para os fãs de Star Wars

Bigtrak

Bigtrak (ou Big Trak nos EUA) era um veículo programável que essencialmente ensinava crianças a codificar muitos anos antes de se tornar popular. Lançado originalmente em 1979, mas mais popular no início dos anos 80, ele tinha um teclado na parte traseira onde você atribuía diferentes ações: ir para frente, virar à esquerda, esse tipo de coisa.

Um acessório de reboque de carga também foi lançado, preso na parte traseira e entregando coisas, como uma xícara de chá para seu pai. Veja bem, considerando quanto tempo levava para elaborar um programa completo de movimentos, nenhum chá chegaria quente ao seu destino.

Um modelo refeito saiu há alguns anos.

Batalha Naval Eletrnico

Conseguimos uma Batalha Eletrônica pelo Natal na década de 80, mas nosso carpete de náilon criou estática suficiente para explodi-lo até o Boxing Day. Quando nossos pais o devolveram, estava tudo esgotado e tínhamos que ter um skate no lugar. Decepcionado não é a palavra certa.

O jogo, que basicamente adicionava bips e bloops à versão tradicional de caneta e papel ou plástico e pinos, era mais notável por seu anúncio de TV cafona: "Você afundou meu navio de guerra". E literalmente explodiu tudo.

Nintendo Game Boy

Acabamos ganhando um Nintendo Game Boy, mas não no Natal. Foram os joelhos das abelhas e mudou o mercado de games para sempre.

Antes do Game Boy, os computadores de mão eram efetivamente negócios de um jogo, mas os cartuchos substituíveis eram literalmente uma virada de jogo.

Escolher o Tetris para vir gratuitamente com a máquina foi um golpe de mestre da Nintendo. Ainda temos a música embutida em nossos cérebros.

Monotrilho Lego 6990

Poderíamos ter incluído tantos conjuntos de Lego diferentes, incluindo a linha de kits técnicos Mindstorms, mas este pacote Monorail como parte da linha Space no final dos anos 80 é o nosso maior arrependimento.

Vendeu como pão quente, até porque veio com vários minifigs, luzes piscantes, sons e se movia sozinho pela pista. Ele agora se tornou um desejável colecionável em sua forma de caixa, o que torna nossa perda ainda mais dolorosa.

Thunderbirds Tracy Island

O playset original dos Thunderbirds Tracy Island esgotou tão rapidamente que Blue Peter decidiu mostrar aos pais como construir o seu próprio, com lixo reciclado espalhado pela casa. No entanto, mesmo isso foi sobrecarregado por pedidos de uma folha de instruções sobre como fazê-lo.

Uma nova versão do conjunto Tracy Island foi lançada em 2000, mas não tem o mesmo ar de majestade que o predecessor do início dos anos 90.

Atari 2600 (tambm conhecido como Atari VCS)

A Atari praticamente começou todo o mercado de consoles de videogame em 1977 com o Atari 2600, ou VCS, como era conhecido. Seu preço era de US $ 199, então cerca de US $ 830 na moeda de hoje, se você levar a inflação em consideração. Digamos apenas que, se você ganhou um desses no Natal, você foi uma criança de muita sorte.

Os jogos equivaliam a cerca de US $ 75 o pop, o que também era um gasto massivo, mas não impediu a formação de empresas como a Activision para atender à demanda. O joystick de borracha também nunca será melhorado que sentimos.

Furby

Os brinquedos Furby ainda estão por aí e vendendo bem, mas o original de 1998 foi uma sensação massiva. Ele aprendeu o comportamento e falava furblish, o que essencialmente significava que tagarelava tagarelando no meio da noite e acordava todo mundo.

É um dos brinquedos tecnológicos que atraem meninos e meninas e modelos originais - com olhos grandes e redondos em vez de displays digitais - ainda são procurados por colecionadores.

Homem de Seis Milhes de Dlares

Não é tecnicamente um brinquedo tecnológico, o boneco Six Million Dollar Man meio que se encaixa nessa lista graças ao fato de que ele tinha um circuito oculto em seu braço e um olho telescópico transparente que você podia usar para olhar formigas e outras coisas.

Baseado no programa de TV de mesmo nome dos anos 1970, o plástico Steve Austin era visto como um Action Man mais avançado, então todos nós queríamos um. Infelizmente, a capa de borracha que ocultava o circuito estava prestes a morrer com o tempo, então poucos modelos originais sobraram.

ZX Spectrum

O Sinclair ZX Spectrum foi uma revelação em seu lançamento em 1982. Ele tornou a computação doméstica acessível e os pais pensaram que, ao comprar um para seus filhos, os encorajaria a fazer o dever de casa. Mas não funcionou de verdade, a menos que o dever de casa consistisse em jogar Horace Goes Skiing por horas seguidas e programar o computador para escrever "cocô, pequenino" milhares de vezes na tela.

O modelo original do teclado de borracha é o clássico e mais lembrado com carinho, mas o Speccy passou por algumas iterações antes que Amstrad aparecesse, comprasse a empresa e bagunçasse tudo.

Simon

Hipnótico e desafiador, Simon era um jogo eletrônico simples, mas todos pareciam ter um. Exceto nós.

Você tinha que tocar nas cores na sequência conforme elas se iluminavam, com o padrão aumentando em número após cada tentativa bem-sucedida. Havia também uma versão de viagem menor que você poderia pendurar em uma bolsa e realmente pensamos que um relançamento serviria tão bem hoje quanto nos anos 80.

Falar e soletrar

Projetado para crianças mais novas, Speak & Spell tinha um fascínio para crianças mais velhas, graças ao seu jogo da forca e diferentes níveis de dificuldade.

Foi um dos vários dispositivos eletrônicos da Texas Instrument que foram projetados para tornar o aprendizado divertido. Também não havia muitos brinquedos falantes no final dos anos 70, quando foi lançado. Uma verdadeira novidade e um clássico.

Lazer Tag

Lazer Tag ainda está disponível hoje, em várias formas mais modernas, mas você não pode bater o original dos anos 80.

As crianças vestiram um colete com sensor infravermelho na frente e se armaram com blasters infravermelhos. Os coletes marcavam pontos e você ficava fora se fosse atingido com muita frequência. Parecia tão fresco e avançado quando chegou. Agora parece que você está mexendo com alguns controles remotos.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Adrian Willings.