A Nike coloca sua tecnologia de autoatendimento no Air Jordan XI Adapt

(Pocket-lint) - Estávamos todos bastante entusiasmados alguns anos atrás, quando a Nike exibiu sua tecnologia de auto-atamento reproduzindo os famosos tênis de Marty McFly de Back to the Future 2.

Agora, a Nike está tentando engarrafar um pouco desse raio novamente, trazendo uma nova versão da mesma tecnologia de autolares para o Nike Air Jordan XI Adapt, para comemorar o 25º aniversário do tênis.

Eles funcionam da mesma forma que as versões mais antigas, com um aplicativo complementar que permite que você aperte e afrouxe os cadarços conforme desejar, além de lhe dar controle sobre a cor de algumas luzes nos sapatos.

O visual, por sua vez, é menos futurista à distância, mas ainda assim tem um impacto bastante claro visualmente - você vai se destacar muito da multidão usando isso, basta dizer.

A Nike também está lançando uma versão Jubileu do Air Jordan XI, que estará mais amplamente disponível, caso você esteja com ciúmes. A versão Adapt, no entanto, não será lançada até 30 de dezembro deste ano, e anteciparíamos uma corrida total de pessoas tentando colocar as mãos em um truque que provavelmente se tornará realmente valioso com o tempo.

Claro, se isso é alguma indicação de que o auto-laço pode vir a ser mais usado no futuro, ninguém sabe. Por enquanto, ainda parece limitado a tiragens curtas e edições especiais, então não espere chegar às ruas em mais pares tão cedo.

Escrito por Max Freeman-Mills.