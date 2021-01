Netgear lança Wi-Fi 6E com novo roteador Nighthawk tri-band

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente roteador Nighthawk da Netgear suporta WiFi 6E, que é um avanço em relação ao Wi-Fi 6 (802.11ax) que ajuda a problemas de rede congestionados, adicionando espectro Wi-Fi de 6 GHz anteriormente indisponível à mistura, além de 2,4 e 5 GHz.

Basicamente, isso significa que seu próximo roteador pode se conectar a muitos mais dispositivos com velocidades mais rápidas e confiabilidade. Capacidade é o nome do jogo aqui, com cerca de três vezes a largura de banda. Existem quatro fluxos de 6 GHz, quatro fluxos de 5 GHz e quatro fluxos de 2,4 GHz. Também existem portas Ethernet Multi-Gig para conectividade Ethernet rápida.

Apresentado na CES 2021 , o roteador Nighthawk RAXE500 Tri-band é tão caro quanto você pode esperar de algo tão novo, com um preço de $ 600. No entanto, para alguns esse gasto valerá a pena - ele fornece até 10,8 Gbps para dispositivos para streaming contínuo de 4K e 8K em particular.

O roteador WiFi Nighthawk RAXE500 Tri-band também promete menor latência e segurança WPA3 de nova geração. A desvantagem, é claro, é que quase nenhum dispositivo ainda é compatível com Wi-Fi 6E.

Na CES a Netgear também anunciou três novos produtos compatíveis com redes celulares para quem deseja uma solução de backup ou está em constante movimento. - estes são o Roteador Nighthawk 4G LTE WiFi 6 de $ 300 / £ 309 compatível com Wi-Fi 6 (LAX20) e o Modem 4G LTE de $ 150 (LM1200) no espaço 4G.

Há também um novo roteador móvel Nighthawk M5 com compatibilidade Wi-Fi 6 e 5G e uma bateria integrada que dura até 13 horas por carga. No entanto, é bastante caro, US $ 510 da AT&T nos EUA e um preço desbloqueado no Reino Unido de £ 739.

Escrito por Dan Grabham.