(Pocket-lint) - O recém-revelado carregador espacial da Motorola pode fornecer cinco watts de potência para até quatro dispositivos a até três metros de distância, afirma a empresa em um novo post publicado no site de mídia social chinês Weibo .

O chamado carregador espacial não parece que será lançado para o consumidor tão cedo, já que a verdadeira tecnologia de carregamento sem fio ainda está cinco a dez anos longe do consumo principal, no entanto, a demonstração é, no entanto, altamente impressionante e indicativa do que está por vir em um futuro relativamente próximo.

A máquina parece quase indistinguível de qualquer roteador comum, mas em vez de transmitir Wi-Fi, ela usa 1.600 antenas para enviar cinco watts de energia de carga para dispositivos compatíveis em um ângulo de 100 graus.

Presumivelmente, o uso será direcionado inicialmente para smartphones - pelo menos por agora, devido à baixa potência de saída. Por exemplo, uma máquina como o MacBook Pro de 16 polegadas requer um bloco de carregamento de 96W.

Para referência futura, o tijolo padrão e mais popular do iPhone que todos conhecem e usam nos últimos dez anos é um carregador de 5W, no entanto, desde a série do iPhone 11 Pro , a Apple finalmente deu o salto para 18W e, posteriormente, 20W no lançamento da linha do iPhone 12 .

Então, naturalmente, embora uma devolução de volta aos 5W pareça ser um grande inconveniente, se houvesse um desses carregadores espaciais em sua casa, em cada café, shopping e cinema, seu telefone provavelmente nunca mais ficaria sem energia. Um futuro desse tipo deve definitivamente vir nas próximas duas décadas ou mais.

