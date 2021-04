Como clonar uma unidade e mover tudo para uma nova (incluindo o Windows)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está pensando em atualizar seu disco rígido do Windows e mudar para um SSD ou NVMe SSD mais rápido, então você pode temer a idéia de instalar o Windows na nova unidade e ter o trabalho de começar do zero novamente.

O processo de atualização pode ser frustrante se você já tem tudo do jeito que gosta, incluindo configurações, software e atalhos.

Uma nova cópia do Windows é ótima para velocidade, não é tão boa para produtividade quando você tem que gastar anos para colocar tudo em ordem novamente.

Não se preocupe, pois há uma solução. Clonagem. Isso mesmo, com o software certo, você pode clonar (ou seja, copiar) todo o seu disco rígido atual para outro disco. Isso é ótimo se você estiver usando um disco rígido antigo e quiser mudar para um disco NVME super-rápido. Também é muito simples de fazer, portanto, continue conosco enquanto explicamos como.

Para o propósito deste guia, presumimos que você tenha um disco rígido atual que esteja usando. Talvez seja a única unidade em sua máquina de jogos ou estação de trabalho e você deseja adicionar algo mais rápido, atualizar e remover a unidade antiga ou simplesmente mover tudo para algo maior.

Se você já tem o Windows instalado em um disco rígido, ainda pode adicionar outra unidade e usar este processo para clonar tudo, desde o disco rígido antigo para o novo. Você pode formatar a unidade antiga para usá-la para outra coisa (arquivos, jogos, o que você quiser) e será como se nada tivesse mudado.

O primeiro passo é encontrar uma nova unidade. Temos um guia com os melhores drives NVMe que você pode comprar , mas você também pode usar algo acessível e bacana como este drive RGB-tastic da ADATA (o XPG Spectrix S20G).

Você não precisa de um SSD NVMe para este processo, é apenas uma atualização sensata.

Depois de obter a nova unidade, instale-a em um slot disponível e prepare-se para a próxima etapa.

Existem vários bits de software disponíveis para clonar sua unidade. Alguns são gratuitos, outros são pagos.

Gostamos do Macrium Reflect para este processo, pois é fácil de usar e você pode até fazer esse processo com a versão gratuita. As opções pagas também permitem que você faça backups regulares de sua máquina, se necessário.

Portanto, o próximo passo é fazer o download do Macrium Reflect e instalá-lo em sua máquina Windows. Depois de fazer isso, abra o software e certifique-se de que está na guia de backup, em seguida, encontre a unidade em que o Windows está ativado e deseja clonar.

Você deverá ver um pequeno botão abaixo dele que diz "clonar esta unidade", clique nele e siga as instruções na tela.

Quando terminar, você verá que tem a opção de selecionar a unidade para a qual deseja clonar, então selecione-a e inicie o processo de clonagem. Isso irá então clonar tudo, desde sua unidade atual para a nova.

A melhor coisa sobre isso é que ele copia todo o seu software, configurações e tudo o mais. As licenças de software também são copiadas, então você não terá que desenterrar sua chave do Windows ou se preocupar com outras licenças. Contanto que você esteja usando a nova unidade no mesmo computador sem outras alterações significativas de hardware, tudo deve funcionar perfeitamente.

Assim que o processo de clonagem for concluído, você terá duas cópias do Windows em duas unidades diferentes. Você precisará fazer alguns ajustes finais em seu BIOS para garantir que sua máquina seja inicializada usando a unidade certa no futuro. Portanto, reinicie seu PC e amasse a tecla delete no teclado até que o BIOS seja aberto (antes que o Windows carregue).

Uma vez na BIOS, você verá que há uma opção nas configurações que permite definir a ordem de inicialização de suas unidades. Essencialmente, isso informa ao seu computador qual unidade você deseja usar para carregar o Windows ou pelo menos qual ele deve tentar carregar o Windows primeiro.

Esta opção geralmente está localizada em opções avançadas> configurações> inicialização. Lá você provavelmente encontrará duas configurações. Prioridade de inicialização da unidade de disco rígido e prioridade de ordem de inicialização fixa.

Com duas cópias idênticas do Windows em unidades diferentes, você provavelmente encontrará as duas unidades na lista. O que você deseja fazer agora é definir a primeira opção de inicialização (opção de inicialização nº 1) para a nova unidade e garantir que ela seja definida como a primeira unidade a partir da qual inicializar.

Também recomendamos remover a outra unidade da lista e desabilitá-la como outra opção de unidade.

Feito isso, clique em salvar alterações e sair. Isso irá reiniciar o PC e tentar carregar o Windows.

Parabéns, agora você tem uma unidade shaiuny nova com sua instalação normal do Windows nela.

Agora você está livre para formatar a unidade antiga e usá-la para outras coisas ou removê-la inteiramente do seu sistema.

É importante notar que clonar sua unidade não o salvará de problemas. Se você tiver um vírus em sua máquina, por exemplo, clonar a unidade apenas copiará o vírus para a nova unidade. Além disso, uma nova instalação do Windows é uma boa maneira de remover lixo, arquivos antigos e muito mais da unidade da máquina e pode valer a pena se o PC estiver muito lento.

Escrito por Adrian Willings.