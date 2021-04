Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft atualizou sua Caneta de sala de aula com uma versão de segunda geração que estará disponível em 27 de abril de 2021.

A empresa lançou sua primeira Caneta Classroom em 2019. Com preço de $ 39,99 por caneta, funcionava com qualquer dispositivo - incluindo dispositivos não Surface Windows - que suportasse o protocolo MPP. A nova Caneta Classroom 2 , que será vendida diretamente para as escolas, é ainda mais barata, custando US $ 399,80 para 20 delas, o que significa que uma única caneta custa cerca de US $ 19,99. Mas parece que a caneta é otimizada apenas para dispositivos Surface Pro e Surface Go.

A Microsoft não menciona se é compatível com outros dispositivos Windows.

A caneta supostamente vem com um “design aprimorado” e tem um clipe de caneta para prender a uma capa de tipo de superfície. Como a versão de primeira geração, a Caneta 2 também possui dois botões e pontas de reposição, bem como um slot pelo qual os professores podem passar um barbante para amarrar a caneta a um dispositivo Surface.

Lembre-se de que, em 2018, a Microsoft deu início a uma investida agressiva no mercado de educação baseada em computador. O Google foi uma das primeiras empresas de tecnologia a realmente fazer uma incursão neste mercado e, agora, o Chromebook é usado em escolas predominantemente nos Estados Unidos e em todo o mundo. A Microsoft não se contenta com isso, é claro. Portanto, está lançando dispositivos de baixo custo, como Surface Go e canetas stylus feitas especificamente para alunos.

Escrito por Maggie Tillman.