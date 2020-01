Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft , que é neutra em carbono desde 2012 ao comprar energia renovável para compensar suas emissões, planeja se tornar negativa em carbono até 2030 .

Começará com o fornecimento renovável de toda a sua eletricidade até 2025. Também cobrará das empresas contratadas as emissões de carbono que geram em toda a cadeia de suprimentos. Mas talvez o mais interessante seja que a empresa promete remover todo o dióxido de carbono já liberado na atmosfera em 2050. O problema é que a tecnologia nascente necessária para alcançar esse objetivo é cara.

"A tecnologia necessária para resolver esse problema não existe hoje, pelo menos da maneira que o tornaria acessível e eficaz da maneira que o mundo exigiria", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, em um evento para a mídia. para as informações . A empresa sediada em Redmond, portanto, comprometeu-se a gastar US $ 1 bilhão nos próximos quatro anos para financiar todo o esforço.

Em seu anúncio, a Microsoft estimou que será a fonte de 16 milhões de toneladas de carbono em 2020. A retirada de dióxido de carbono do ar pode custar até US $ 600 por tonelada. Isso significa que a Microsoft precisaria pagar US $ 9,6 bilhões apenas para remover as emissões deste ano. Se ele quisesse remover todas as emissões lançadas desde a sua fundação em 1975, estaria encarando uma nota multibilionária.

Os ativistas das mudanças climáticas, é claro, diriam que talvez a Microsoft deva pagar essa conta massiva - e faça isso certo neste segundo. Afinal, causou as emissões em primeiro lugar. Talvez, na tentativa de avançar de uma maneira viável do ponto de vista fiscal, a Microsoft esteja começando a tomar medidas agora. Sua infusão de dinheiro pode estimular o interesse na tecnologia, atrair outras empresas e, finalmente, reduzir custos.

Lembre-se, em setembro, o braço de computação em nuvem da Microsoft, Azure, fechou um acordo com os gigantes do petróleo Chevron e Schlumberger para "acelerar o desenvolvimento de soluções nativas da nuvem e fornecer insights de dados acionáveis para o setor".

Como parte de suas novas metas de emissões, a Microsoft anunciou que está lançando uma calculadora de sustentabilidade para que os clientes do Azure possam rastrear sua pegada de carbono.