O Litra Beam da Logitech é uma luz de chave flexível e ajustável para os criadores

(Pocket-lint) - A Logitech for Creators revelou a mais recente adição em sua linha de produtos projetados especificamente para criadores de conteúdo, streamers e podcasters.

O Logitech Litra Beam foi projetado para ajudar os criadores a fazer coisas mais interessantes com iluminação com uma solução de iluminação de mesa com três vias ajustáveis.

Esta luz-chave destina-se a ajudá-lo a moldar seu conteúdo de diferentes maneiras, com a capacidade de ajustar a altura, inclinação e rotação da luz de acordo com suas necessidades.

A Logitech diz que você será capaz de criar novos humores e tons para seu conteúdo com esta ferramenta de iluminação altamente ajustável. Use vários Litra Beams e você também pode tirar proveito de diferentes técnicas de iluminação pro nível, incluindo iluminação frontal, split, borboleta e estilos de iluminação Rembrandt.

Litra Beam é essencialmente projetado para ser mais do que apenas uma oferta de iluminação chave. Também se destina a permitir que você mude o humor e a expressão de seu conteúdo, não importa o que você esteja fazendo.

Junto com o ajuste posicional, Litra Beam também tem ajustes de iluminação em tempo real que você pode alterar com acesso rápido a cinco ajustes de brilho e temperatura de cor através de botões de hardware na luz. A temperatura das cores pode ser ajustada de 2700K-6500K e você pode ajustar ainda mais a partir do software G Hub da Logitech.

Como o Logitech Litra Glow, o Litra Beam também tem a tecnologia TrueSoft. Portanto, você tem iluminação difusa que não só elimina as sombras ásperas, mas também é mais fácil para seus olhos se você estiver transmitindo por horas. A Logitech diz que é seguro usar dessa maneira e foi certificada para ser agradável aos olhos durante todo o dia.

Litra Beam vem com seu próprio suporte altamente regulável e pode ser conectado ao seu PC via USB ou Bluetooth. Isso significa que você pode liberar as portas se necessário. Muitas características legais para se aguardar com expectativa.

Litra Beam está disponível para compra agora por £99, US$99,99 ou EUR119.

Escrito por Adrian Willings.