(Pocket-lint) - A Logitech revelou hoje uma atualização bem-vinda para um de seus ratos mais populares - o Logitech G502. Que agora foi atualizado com três novos modelos, incluindo o G502 X com fio, o G502 X Lightspeed sem fio e o G502 X Plus.

A Logitech diz que o "mouse para jogos mais popular do mundo" foi agora atualizado com uma gama de "inovações revolucionárias" projetadas para lhe proporcionar a melhor experiência de jogo possível.

Uma dessas inovações é a introdução dos interruptores óptico-mecânicos híbridos Lightforce. Esta é uma ótima notícia para jogadores de PC, pois é a primeira vez que a Logitech usa interruptores ópticos em seus ratos e estes fornecerão mais durabilidade e confiabilidade do que os interruptores tradicionais.

A empresa diz que o design híbrido dos interruptores significa que você ainda recebe o clique crocante e tátil, mas também o acionamento óptico de latência ultra-baixa.

O refrescado G502 X também está preparado para agradar também em outras áreas. O design foi repensado para incluir um botão de mudança de DPI reversível e removível, para levar em conta os diferentes tamanhos de mão e estilos de punho. A icônica roda de rolagem infinita foi redesenhada com menos peso e maior estabilidade, assim como modos precisos de catraca. E a casca também foi aliviada, com um exoesqueleto de parede fina que promete a máxima rigidez junto com um corpo mais leve.

Especificações G502 X Lightspeed Plus:

Sensor Hero 25K, 40G2 de aceleração máxima, 400IPS de velocidade máxima

130 horas de duração da bateria (sem RGB)

106g de peso

13 botões programáveis

5 perfis de memória embarcada

As versões sem fio do G502 X agora com carregamento USB-C esportivo para acompanhar a sólida conexão da tecnologia sem fio Lightspeed. A Logitech diz que o Lightspeed foi atualizado para que você possa conectar vários dispositivos a um dongle emparelhando no G Hub. Assim você pode usar o Logitech G502 X com o mesmo receptor que seus teclados para jogos Logitech G915, G915 TKL, ou G715.

Espera-se que o Logitech G502 X, G502 X Lightspeed e G502 X Plus estejam disponíveis globalmente este mês no varejo por $79, $139 e $159 respectivamente.

Escrito por Adrian Willings.