(Pocket-lint) - Há um subconjunto de pessoas - um nicho, se preferir - que desejam que tudo em suas vidas, como suas roupas e a tela inicial do iPhone , se encaixe em sua estética. Se você se enquadra nessa categoria, as Pop Keys de US $ 99,99 da Logitech podem ser o teclado emoji mecânico para você.

Parte da série Studio de acessórios bonitos para computador da Logitech, que inclui o Pop Mouse de US $ 39,99 e o Logitech Desk Mat de US $ 19,99, o Pop Keys é um produto inovador com teclas no estilo de uma máquina de escrever e uma linha de funções de atalhos de emoji. A Logitech está prometendo três anos de vida útil da bateria com duas baterias AAA.

A empresa deu ao Pop Keys um layout de teclado de 75 por cento, o que significa que é mais compacto do que um teclado de tamanho normal. Mas ainda inclui uma linha de função e teclas de seta.

Por padrão, a linha de funções permite alternar entre dispositivos emparelhados e controlar a reprodução e o volume. Há uma tecla Fn para acessar os botões padrão F1 a F12. Mas, à direita do teclado, existem cinco teclas programáveis que você pode usar para digitar símbolos de emoji. A Logitech até incluiu teclas circulares com símbolos de emoji. Portanto, ao programar o atalho de emoji do teclado, as teclas de emoji corresponderão aos símbolos atribuídos.

Para a maioria das chaves de emoji, você precisa usar o software Opções da Logitech para mapear as chaves. (Uma das teclas de emoji no teclado funciona como um atalho para abrir o menu de seleção de emoji no nível do sistema operacional, portanto, não requer o software da Logitech). O Pop Keys também pode emparelhar até três dispositivos via Bluetooth. (Ou até dois dispositivos Bluetooth mais um com o receptor USB Bolt da Logitech incluído na caixa). Para alternar entre eles, basta usar as teclas F1 a F3.

Se alguma dessas coisas lhe interessar, o Pop Keys estará disponível nos EUA a partir de novembro de 2021. Você pode obtê-lo em rosa, amarelo e preto ou roxo e amarelo.

Logitech disse que estará disponível na Europa em breve.