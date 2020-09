A Logitech está lançando uma atualização para dar ao seu mouse 25.600 DPI

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você acredita que mais é sempre melhor, então há boas notícias, pois a Logitech está lançando uma atualização de software que significa que você obterá DPI extra. Mas só se você tiver o mouse certo.

A empresa está lançando uma atualização para todos os seus mouses com o sensor Hero mais recente. Logitech diz que esta lista atualmente inclui estes ratos:

Logitech G403 Hero

Logitech G502 Hero

Logitech G502 Lightspeed

Logitech G604 Lightspeed

Logitech G703 Lightspeed

Logitech G903 Lightspeed

Logitech G Pro (Hero)

Logitech G Pro Wireless

Se você tiver a sorte de possuir um desses dispositivos, poderá aproveitar a glória da atualização gratuita. Anteriormente, os ratos que balançavam o sensor Hero tinham um máximo de 16.000 DPI, mas graças a esta atualização eles agora podem obter um impulso significativo.

A Logitech diz que esta atualização do sensor o torna o "primeiro sensor de mouse de nível submícron do mundo" - sendo o primeiro que pode "... rastrear com precisão o movimento no nível submícron (1 mícron = 1 milionésimo de metro, ou 0,000001m). Sem comprometer a precisão. "

Realisticamente, a maioria dos jogadores descobrirá que 25.000 DPI é demais para o uso padrão. Na verdade, até mesmo os jogadores profissionais irão optar por mouses leves e com DPI inferior. Mas ainda é muito legal ver uma mudança tão grande na forma de uma simples atualização de software.

Para baixar a atualização para o seu mouse, basta carregar o Logitech G Hub .

Escrito por Adrian Willings.