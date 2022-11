A tecnologia de visualização flexível da LG é feita de material de lentes de contato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG Display anunciou um tipo diferente de tecnologia de visualização extensível que se baseia no mesmo material de que são feitas as lentes de contato.

A nova tecnologia permitiria teoricamente às empresas colocar displays em quase qualquer superfície, com a LG Display apontando para o uso em moda, mobilidade e jogos.

A LG Display é o braço de fabricação dos expositores da LG e estima que será capaz de levar esta nova tecnologia extensível ao mercado até 2024. Em seu atual ste, é composto por uma tela de 100ppi que começa em 12 polegadas e se estende até cerca de 14 polegadas, embora possamos esperar que os tamanhos aumentem à medida que o desenvolvimento avança.

Por ser baseada no mesmo material das lentes de contato gelatinosas, a tela pode ser enrolada e torcida, tornando-a perfeita para uso em cenários onde outras tecnologias de tela dobrável podem ser problemáticas. No interior, é composto por micro-LEDs que são apenas 40 micrômetros ou menores, algo que provavelmente mudará com o tempo para permitir uma melhor densidade de pixels.

Bem onde esta tecnologia vai parar, teremos que esperar para ver. Ela poderia absolutamente ser usada para colocar anúncios onde não caberiam de outra forma, mas usos mais interessantes incluem colocá-los nas laterais dos carros, por exemplo. Poderíamos também ver a mesma tecnologia utilizada em telefones dobráveis e tablets se considerados superiores aos materiais utilizados atualmente. No entanto, provavelmente precisaremos que a densidade de pixels aumente para isso.

Escrito por Oliver Haslam.