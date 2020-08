A máscara facial LG Puricare tem purificador de ar próprio embutido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As máscaras faciais são um mercado meio que em alta no momento, por motivos óbvios, mas também são obviamente aquelas em que as empresas devem agir com bastante cuidado para garantir que não sejam vistas como explorando a demanda.

Se você puder inovar de forma significativa, no entanto, você está pronto para as corridas, e esse parece ser o plano que a LG adotou, resultando no novo Puricare Wearable Air Puricare, que está eliminando na ausência de um evento IFA em escala real para usar como um desvelamento.

A máscara de ar, que parece impressionantemente esbelta considerando o conteúdo que contém, pode ser usada como uma cobertura normal, mas vem com dois filtros HEPA H13, um de cada lado, cada um com seu próprio ventilador para circular o ar sem problemas.

Na verdade, a máscara tem um sensor para detectar o ritmo e o ritmo de sua respiração, o que permite ajustar a velocidade dessas ventoinhas para corresponder às suas inspirações e expirações.

Efetivamente, eles aceleram para ajudá-lo a inspirar e, em seguida, diminuem a velocidade para garantir que sua expiração possa escapar da máscara com eficiência. Uma bateria de 820mAh na máscara deve dar até oito horas de uso.

A máscara também vem com uma caixa de design inteligente, com luzes LED UV para limpar a máscara enquanto ela carrega, enviando uma notificação para o seu telefone quando estiver pronta para uso.

Ainda não está claro quando a máscara estará à venda, ou por quanto, mas parece que pode ser muito útil para aqueles que precisam de um pouco mais de proteção quando estão fora de casa.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.