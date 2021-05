Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A nova linha de acessórios da Lenovo, Lenovo Go , inclui carregadores, mouses, teclados e produtos de áudio. Um dos acessórios mais atraentes da linha é um dispositivo chamado Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. É um mouse ravel que suporta carregamento Qi sem fio, bem como USB-C.

“Com muitos funcionários remotos tendo mais de um dispositivo e aproveitando a flexibilidade que eles oferecem,” anunciou a Lenovo . “O mouse para vários dispositivos permite o emparelhamento de até três dispositivos com um ciclo fácil entre eles com o toque de um botão. Além do mais, o botão do utilitário pode ser programado para atalhos de reuniões rápidas e não apenas o mouse está conectado sem fio, mas também pode ser carregado sem fio por meio de uma solução de carregamento Qi compatível ou via USB-Type C. “

Leia mais: Melhor mouse para PCs e Macs

Além do mouse, o Power Bank Go USB-C da Lenovo também é digno de nota, pois oferece 20.000mAh de capacidade de carga de até 65W, junto com a capacidade de carregar até três dispositivos ao mesmo tempo. Ambos os dispositivos têm claramente um foco híbrido de deslocamento, para que os trabalhadores possam alterná-los facilmente entre vários computadores e, ao mesmo tempo, colocá-los em uma mochila ou bolsa para transportá-los facilmente de um local para outro.

Leia mais: Melhores carregadores portáteis

Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse custará US $ 59,99, enquanto o Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank custará US $ 89,99 quando for lançado em junho de 2021. Além desses dois novos produtos Go, a Lenovo planeja lançar mais "soluções de carregamento com e sem fio ", incluindo“ soluções de áudio ”para reuniões.

Escrito por Maggie Tillman.