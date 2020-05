Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lenovo está lançando seu Smart Frame - um porta-retrato digital montado na parede, revelado pela primeira vez na CES 2020 - através de uma campanha de crowdfunding do Indiegogo.

A empresa irá vendê-lo, inicialmente, através do Indiegogo para os primeiros usuários, e planeja oferecer um desconto de até 50% no preço de varejo de US $ 399. Mas a Lenovo não especificou quando a campanha do Indiegogo será lançada - e muito menos quantos Smart Frames estarão disponíveis à venda.

O Smart Frame possui uma tela IPS 1080p de 21,5 polegadas com um sensor que permite que a tela se ajuste automaticamente com base nas condições de iluminação ambiente. Ele também poderá se integrar ao Google Fotos, para que você possa exibir fotos da sua biblioteca de Fotos, além do aplicativo da Lenovo.

A Lenovo afirmou que o Smart Frame é "superior a qualquer grande moldura digital do mercado" devido ao seu design de montagem exclusivo que permite fácil rotação e um cabo oculto. Além disso, oferece molduras decorativas substituíveis, uma camada de tela anti-reflexo e aprimoramentos inteligentes de fotos em AI.

O Smart Frame está programado para ser lançado em agosto. A Lenovo indicou que está usando o crowdfunding para gerar interesse nos usuários que fornecerão feedback.

Você pode se inscrever para ser notificado quando a campanha de crowdfunding do Indiegogo for lançada no site do Smart Frame da Lenovo aqui .