Um conjunto de Lego para Star Wars Jedi: Fallen Order pode estar chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento bastante considerável dos próximos conjuntos de Lego Star Wars revelou um kit particularmente interessante que aparentemente está a caminho - um para o droid companheiro em Jedi: Fallen Order.

O droid alegre acompanha você durante a maior parte do jogo de ação em terceira pessoa da Respawn, e aparentemente está chegando para o tratamento Lego com um conjunto que oferecerá 1.062 peças, de acordo com o site alemão PromoBricks .

Aparentemente, também será embalado em uma única minifigura, mas espera-se que seja o droid para uma placa de exibição, em vez de uma versão pequena de Cal, o protagonista do jogo.

Isso é apoiado pela inclusão de um modelo de droide semelhante no conjunto N-1 Starfighter do Mandaloriano, mostrando que Lego tem a forma moldada.

A PromoBricks indicou que o conjunto custará € 99,99 quando for lançado e espera que essa data chegue em agosto, a partir da listagem que é vista.

O número de identificação do kit é 75335BD-1, e são essas três letras finais que deram a maior pista sobre qual será o assunto.

Para os fãs de Fallen Order, esta é outra boa notícia, com o lado maior das coisas chegando no início deste ano, quando a EA confirmou que uma sequência do jogo está em desenvolvimento na Respawn, que também está trabalhando em outros projetos de jogos de Star Wars.

Escrito por Max Freeman-Mills.