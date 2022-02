Os mais recentes conjuntos de Star Wars da Lego são perfeitos para os fãs de The Book of Boba Fett

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego está tendo um bom dia - recém-anunciada um novo conjunto Horizon Forbidden West Tallneck , também foi revelado dois novos conjuntos perfeitos para quem gostou de The Book of Boba Fett no Disney +.

Um dos conjuntos é ideal para quem gosta de construir naves espaciais, pois apresenta a nova nave escolhida por Din Djarin - um N-1 Starfighter que substituiu sua nave nas duas primeiras temporadas de seu próprio programa de TV depois que a nave foi destruída.

É uma visão familiar para os fãs de A Ameaça Fantasma, onde compôs a maior parte da frota do planeta Naboo ao longo do filme prequel.

Você recebe minifigs de The Mandalorian com seu sabre escuro, junto com Grogu e alguns outros amigos, e parece uma construção divertida em 412 peças. Vai custar € 59,99 ou $ 59,99.

Além disso, há a Sala do Trono de Boba Fett , um local familiar que costumava pertencer a Jabba the Hutt, mas está sob nova administração em The Book of Boba Fett.

Ele tem um divertido elenco de personagens do show para você preenchê-lo e é composto por 732 peças, custando € 99,99 ou US $ 99,99. O robusto Bib Fortuna da série de longa data ainda está por aí também, caso você precise de um bandido residente.

Você pode encomendá-los diretamente da Lego agora, seguindo os links que incorporamos acima!

Escrito por Max Freeman-Mills.