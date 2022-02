Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Manter as cabeças de seus inimigos como troféus pode ser um pouco bárbaro, mas manter as versões Lego dos capacetes de seus personagens favoritos é bom, nós achamos. Isso também é uma sorte, já que a Lego acaba de lançar uma série de novos conjuntos de capacetes que você pode encomendar agora.

As três adições são Din Djarin , também conhecido como The Mandalorian, o icônico capacete de piloto de Luke Skywalker e o rosto sinistro de um Dark Trooper , com seus ameaçadores olhos vermelhos.

Cada um é uma construção mais complexa do que pode parecer à primeira vista, replicando cuidadosamente os contornos e curvas do capacete em questão para garantir que pareça o mais próximo possível da versão real do mesmo capacete.

O capacete do Mandaloriano provavelmente será uma escolha popular, já que o enorme sucesso de seu próprio programa de TV e suas aparições mais recentes em The Book of Boba Fett no Disney +.

No entanto, gostamos particularmente da aparência do capacete de Luke, com sua alça de queixo e muitos detalhes diretamente dos filmes - é uma pena que você não possa implantar um sistema de segmentação automática e optar por ignorá-lo em favor da força.

Eles se juntam aos três capacetes existentes, que são Darth Vader, Scout Trooper e Boba Fett, para criar uma excelente linha de opções. Cada um custará £ 54,99 ou US $ 59,99 e está disponível para pré-encomenda agora na Lego Store , antes de ser lançado em 1º de março de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.