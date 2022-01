O novo conjunto Globe da Lego permite que você construa o mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego lançou mais um conjunto imaginado por fãs chamado The Globe, e parece exatamente como você imaginaria que um globo feito de Lego seria.

Ele tem um design de globo vintage e é construído inteiramente com peças de Lego, 2585 delas para ser mais preciso. Quando totalmente construído, mede 30 cm de comprimento, 26 cm de largura e 40 cm de altura, tornando-o relativamente grande.

O conjunto combina peças tradicionais de Lego com elementos Technic internos que ajudam a criar a forma do globo redondo. Gira também, graças a um eixo feito de peças Technic.

Tem azulejos que brilham no escuro com nomes de todos os principais oceanos e continentes, para que você emita um brilho sutil em qualquer sala onde os níveis de luz caem. Pls, a base apresenta uma placa de identificação 'The Earth'. E é customizável, então você pode adicionar seus próprios pequenos detalhes se quiser.

A Lego chama isso de "construção relaxante", sugerindo que não é o mais técnico que já foi feito, mas com o número de peças e a escala, ainda é classificado como um produto para maiores de 18 anos.

The Globe é o mais recente conjunto da plataforma Ideas que permite que os fãs criem e votem em novas ideias de construção. Com votos suficientes, os conjuntos são transformados em um conjunto oficial que vai à venda. Os conjuntos lançados anteriormente incluem o conjunto Friends Central Perk, o clássico Typewriter e Home Alone house build.

O conjunto The Globe da Lego estará disponível para compra a partir de 1º de fevereiro e custará £ 174,99.

Escrito por Cam Bunton.