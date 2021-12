Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego lançou um conjunto Technic chamado BMW M 1000 RR .

O conjunto de escala 1: 5 apresenta 1.920 peças, incluindo uma caixa de câmbio de três velocidades totalmente funcional, bem como suspensão dianteira e traseira, um para-brisa impresso e três opções diferentes de painel. O conjunto também vem com um estande de corrida e uma placa de exibição. Ele será vendido por $ 229,99 / € 199,99 / £ 174,99.

É uma réplica fiel da motocicleta campeã de pista, resultado direto de uma parceria entre a Lego Technic e a BMW Motorrad. Tenha em mente que as bicicletas com engenharia "M" da BMW são sinônimos de automobilismo, tanto que parecem ser universalmente adoradas pela comunidade do ciclismo.

O novo conjunto da Lego é, portanto, projetado para homenagear o produto real, proporcionando aos fãs um vislumbre dos próprios processos de produção da BMW. Em um comunicado, a Lego disse: "Tem sido muito divertido entrar na pele de um modelo tão significativo ... Estamos confiantes de que nossa versão LEGO Technic é uma vencedora como seu homônimo da vida real." Enquanto isso, a BMW disse que o novo modelo Technic é um produto de "última geração", tanto da BMW quanto da equipe Lego Technic.

O conjunto BMW M 1000 RR estará disponível nas lojas Lego e no site da Lego em 1º de janeiro de 2022. Ele chegará a outras lojas a partir de 1º de março.