(Pocket-lint) - Você gostaria de ter uma versão enorme em Lego da casa McCallister do filme Home Alone de 1990?

Bem, bem a tempo para as férias, a Lego está anunciando exatamente isso: Um conjunto com o tema Home Alone criado pelo designer de fãs Alex Storozhuk.

Uma versão deste conjunto de Lego ganhou as manchetes pela primeira vez em 2019 - quando a estrela de Home Alone, Macaulay Culkin, deu um sinal de positivo ao twittar o projeto criado por um ventilador e encorajar os seguidores a votarem nele online. Não demorou muito para que a apresentação de Lego Ideas de Storozhuk recebesse milhares de votos.

Lego Ideas é uma plataforma para os fãs enviarem suas próprias construções que podem um dia se tornar verdadeiros conjuntos de Lego para serem estocados nas lojas.

Para ser elegível para consideração pela equipe da Lego Ideas, eles devem alcançar um determinado número de votos dos apoiadores. Conforme revelado no ano passado, a apresentação de Storozhuk foi aprovada para ser transformada em um conjunto. Com a ajuda dos designers de Lego Antica Bracanov e Enrique Belmonte Beixer, está pronto para produção.

O conjunto apresenta 3.955 peças em todos os pisos da casa, incluindo cave e sótão. Também contém miniaturas dos personagens Kevin, Harry, Marv, Kate e o velho Marley. Há até coisas como a loção pós-barba usada na cena do banheiro "Scream" e a tarântula de estimação de Buzz.

Ficar em casa sozinho é ótimo! ... Ou não? Ouça antes de ver nosso tributo musical ao novo conjunto LEGO® Ideas Home Alone! https://t.co/peOgbX211e pic.twitter.com/zS7NQaf0Ok - LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 21 de outubro de 2021

Home Alone, estrelado por Culkin como Kevin McCallister, levou a sequências incluindo Home Alone 2: Lost in New York e Home Alone 3. Eles são filmes tão populares que a Disney está lançando uma nova parcela - Home Sweet Home Alone - através de seu Disney + streaming serviço . O lançamento está programado para novembro de 2021.

O conjunto Home Alone Lego é, é claro, programado para ser lançado na mesma época. Ele estará disponível a partir de 1º de novembro de 2021 e será vendido por US $ 249,99 nos EUA.