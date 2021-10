Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego está lançando um conjunto de quase 10.000 peças do, talvez, o navio de passageiros mais famoso de todos os tempos: o RMS Titanic.

Com mais de 53 centímetros de comprimento, a Lego descreveu a réplica como um de seus "maiores" conjuntos de todos os tempos. O modelo em escala 1: 200 se divide em três seções para revelar o interior do revestimento condenado. Você pode ver a grande escadaria da primeira classe, que sobe seis andares, bem como o salão de jantar, a sala para fumantes e a sala da caldeira. A Lego também recriou a ponte do navio, o convés do calçadão e a piscina.

Lego UM DOS MAIORES CONJUNTOS DE LEGO DE TODOS OS TEMPOS

Existem até guindastes de carga, botes salva-vidas, âncoras que podem ser levantadas e baixadas e uma forma de ajustar a tensão dos cabos que passam entre os mastros.

A Lego disse que seu conjunto do Titanic tem 9.090 peças no total. Então, é, tecnicamente, o maior conjunto de Lego já lançado? Não. Esse seria o Lego Art World Map , que inclui 11.695 peças para criar um mapa mundial gigante. O Lego Titanic venceu o Lego Colosseum , no entanto, que chegou a 9.036 peças.

Se alguma dessas coisas interessar a você, a Lego fará as encomendas em 1º de novembro de 2021 e lançará o conjunto uma semana depois, em 8 de novembro de 2021. Ele custará $ 630 / £ 535.