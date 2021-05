Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passaram 17 anos desde que o popular programa de TV Friends exibiu seu episódio final, mas, mesmo assim, a Lego está apresentando um conjunto com o tema Friends.

Com 2.048 peças, o kit Friends Apartments permite que você construa os dois principais recursos de flats em Nova York do show, completos com o corredor de conexão. Está repleto de detalhes do show que apenas os verdadeiros fãs perceberiam também, como a pintura "Gladys" de Phoebe e o peru com suor de carne no Dia de Ação de Graças. Oh, que nostalgia. O set ainda vem adornado com equipamentos de iluminação, dando uma sensação de estúdio de TV.

Mas são as minifiguras Friends que realmente valem a pena comprar o último conjunto Friends da Lego. (O kit Friends Apartments segue um conjunto de cafeteria Central Perk de 1.070 peças de 2019.) Todo o elenco principal está disponível no novo kit - Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe e Chandler - assim como o ex de Chandler Jane, que é uma personagem recorrente. O minifig Ross até veste uma calça de couro, enquanto Monica usa um avental.

O kit Friends Apartments estará disponível para compra a partir de 1º de junho de 2021 por $ 149,99 (cerca de £ 106). É recomendado para maiores de 18 anos. Confira o resumo da Pocket-lint dos melhores kits de Lego em 2021 se você se pegar salivando para montar os conjuntos enquanto espera o novo Friends entrar à venda.

Escrito por Maggie Tillman.