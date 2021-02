Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É oficial: Sonic the Hedgehog está chegando ao Lego, no set de Lego Ideas Sonic Mania Green Hill Zone, que entrará em produção ainda este ano.

Não é apenas Mario que pode agora comandar o status oficial de Lego - há 16 conjuntos já confirmados - nas guerras de personagens de videogame clássico. (Bem, ok, Sonic apareceu em 2016 como um lançamento Lego Dimensions , mas achamos que este próximo conjunto parece muito mais especial).

O próximo conjunto do Sonic tem uma história mais profunda do que a maioria. Foi um design de Viv Grannell no âmbito da Lego Ideas - podem ver o original, que ganhou muito apoio no site oficial - e, graças às atualizações em desenvolvimento e a uma parceria entre a Lego e a Sega, agora vai se tornar uma realidade. Essa é a ideia por trás do Lego Ideas: tornar as ideias dos criadores uma realidade.

Sonic está ressurgindo na segunda década deste milênio - com o filme Sonic the Hedgehog superando nossas melhores (e piores) adaptações de videogame de todos os tempos para o filme super 2020 - bem a tempo para o 30º aniversário do erinaceidae azul (que é em junho de 2021).

Quanto a esta criação de Lego, que é inspirada no jogo de plataformas Sonic Mania de 2017 - mas podemos ver muito do jogo original, afinal foi aí que Green Hill Zone apareceu pela primeira vez - gostamos particularmente da TV one-up e outros detalhes como os pássaros azuis e anéis de ouro. Bom trabalho, Viv.

Ainda não há informações sobre preços, pois o produto está apenas em estágio de desenvolvimento, mas estará disponível em todo o mundo assim que estiver pronto e limpo.

Escrito por Mike Lowe.