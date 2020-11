Esta enorme recriação do Coliseu é o maior conjunto de Lego de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lego revelou seu maior conjunto de sempre com 9.036 peças - esta recriação fiel do Coliseu.

OK, então não é o mais empolgante dos grandes conjuntos de lego para construtores experientes, mas será um grande desafio - assim como quando construímos o maior conjunto anterior - o Ultimate Collectors Series Millennium Falcon, que atingiu 7.541 peças. Ambos os conjuntos têm algo em comum, pois consistem principalmente em peças da mesma cor ou de cores semelhantes, o que significa que o momento não está necessariamente no edifício, mas na localização das peças certas.

Naturalmente, o conjunto 18+ classificado também é bastante caro - não tanto quanto o Millennium Falcon colecionável, mas quase o mesmo que um PlayStation 5 por $ 550 / £ 450 .

O conjunto apresenta muitos detalhes reais e recria os três níveis distintos do Coliseu, cada um adornado com as colunas das ordens dórica, jônica e coríntia.

Os detalhes incluem até 80 costelas nas arquibancadas (exatamente o mesmo número do original) e três tons diferentes de tijolo. Você também pode ver o centro do Coliseu de fora, assim como sua contraparte na vida real.

A ordem de construção corresponde à original, com a arena de madeira sendo a última construção a ser colocada dentro. Como o recente Lego Old Trafford , o edifício pode ser visto de qualquer ângulo, o que significa que você pode exibi-lo em qualquer orientação. Mede mais de 27 cm de altura, 52 cm de largura e 59 cm de profundidade.

O conjunto foi desenhado por Rok Zgalin Kobe: "Um dos maiores desafios e uma das coisas mais importantes foi transmitir a monumentalidade do Coliseu na forma de Lego. Achei que o modelo deveria exibir uma característica arquitetônica especial do original - as linhas de colunas flanqueando os arcos em estilos diferentes.

"Para conseguir isso, o modelo é construído usando um efeito de exagero vertical. A seção transversal é, portanto, muito mais íngreme do que na estrutura real. Esperançosamente, as pessoas serão inspiradas a aprender mais sobre o original por meio da experiência de construir o modelo Lego . "

Escrito por Dan Grabham.