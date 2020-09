Os mais recentes tênis A-ZX da Adidas são uma colaboração com a Lego

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adidas revelou uma colaboração de tênis com a Lego. Parte da série Adidas A-ZX que está vendo 26 designs clássicos reinventados por meio de colaborações com outros, duvidamos que demore muito para obter mais informações sobre eles.

A série A-ZX foi anunciada pela primeira vez no início de agosto e a lista de colaboradores - incluindo empresas e criadores - foi lentamente revelada e inclui times com o time de futebol Juventus, a National Park Foundation e a loja de tênis Atmos.

A Lego está colaborando cada vez mais com outras empresas no momento - a Ikea anunciou recentemente uma linha de produtos de armazenamento completa com tachas Lego na parte superior, enquanto a Levis também está lançando roupas relacionadas à Lego (embora não seja a primeira vez que isso é feito) e recentemente lançou o primeiro produto - um gorro Lego .

Como você pode ver acima, o design possui alguns elementos Lego incorporados ao design, que apresentam as principais cores primárias e certamente serão diferenciados quando aparecerem nas ruas.

Os sapatos de marca também podem vir em uma caixa temática. Com certeza essa é a sugestão quando os calçados foram anunciados em um vídeo stop-motion que é bacana, mas não revela detalhes. Por exemplo, o tênis ainda não tem data de lançamento.

Escrito por Dan Grabham.