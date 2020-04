Novos conjuntos de Harry Potter Lego: Hedwig, casa Weasley e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Diehards de Lego e Potterheads poderão passar seus verões montando novos cenários inspirados no Mundo Mágico de JK Rowling. Seis novos conjuntos Lego com tema de Harry Potter foram anunciados, estarão disponíveis para pré-encomenda em abril e devem ser lançados neste verão.

Embora existam quase 20 anos em sets de Potter, esses incluem locais novos, como 4 Privet Drive, bem como cenas de Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Analisamos o que cada conjunto oferece abaixo.

Este conjunto tem 193 peças, incluindo uma parede deslizante, além de pequenos patronos para as minifiguras de Harry Potter, Hermione Granger e Luna Lovegood.

Este conjunto tem 253 peças e inclui minifiguras para minifiguras de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Dolores Umbridge, Slughorn, Lavender Brown, Draco Malfoy, Neville Longbottom e Luna Lovegood. Outras características incluem a sala comum da Corvinal, um pequeno dormitório, o escritório de Slughorn completo com poções e uma aula de estufa / Herbologia.

Este conjunto tem 630 peças. Você recebe um Lego Hedwig com uma envergadura de 13 polegadas. Ela tem mais de 7 polegadas de ponta a ponta e fica orgulhosa em uma exibição.

Este conjunto tem 797 peças e inclui minifiguras para Harry Potter, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petúnia Dursley e Dobby. Você também recebe o Ford Anglia voador dos Weasley. Olhe atentamente e você perceberá que essa cena é de Harry Potter e a Câmara Secreta.

Este conjunto possui 1.047 peças e inclui minifiguras para Ron, Ginny, Arthur e Molly Weasley, Nymphadora Tonks, Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback e Harry Potter. Você também recebe a casa dos Weasley, pois foi o foco de um ataque dos Comensais da Morte no Enigma do Príncipe.

Este conjunto tem 971 peças e inclui minifiguras para Harry Potter, Hermione Granger, Horace Slughorn, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Ron Weasley, Lavender Brown e Draco Malfoy. Há também uma figura gigante do Grawp e os centauros.

Esses conjuntos de Lego podem ser encomendados a partir de 30 de abril no site Lego.com (o conjunto Attack on the Burrow é exclusivo da Smyths Toys no Reino Unido e na Irlanda). Todos os sets serão lançados oficialmente em junho.