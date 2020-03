Criamos o Lego Technic Land Rover Defender, eis como foi o processo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2019, quando a Land Rover finalmente revelou seu novo Defender , a Lego também anunciou um conjunto para acompanhar o lançamento. E, claro, é Lego Technic. O conjunto possui 2.573 peças, é adequado para maiores de 11 anos (de acordo com a Lego) e custa em torno de £ 160.

Não é um conjunto barato, por qualquer meio, mas também está longe de ser o mais caro e dado o quão complexo é e o tempo de construção relativamente longo, você pode simplesmente decidir que vale a pena.

A construção apresenta quatro estágios claros, cada um indicado por um grande número impresso nas bolsas individuais de peças. Vale a pena notar que, embora não tenhamos calculado o tempo para o segundo, parece que os estágios estão todos relativamente divididos em termos de tempo de construção.

Estimamos entre 2,5 e 3 horas de construção para cada seção. Sua velocidade pode variar completamente. Mas como não estávamos construindo velocidade, e não demoramos muito em pausas, exceto para fazer uma xícara rápida de chá, achamos que isso provavelmente é razoável para a maioria das pessoas.

A primeira seção da compilação é provavelmente aquela com o menor número de etapas e o menor número de páginas de manual dedicadas a ela, mas é de longe a seção mais complicada de tudo. São essencialmente todas as engrenagens e rodas dentadas que compõem a caixa de velocidades, além da suspensão traseira. Foi um pouco complicado juntar as mãos e os dedos adultos de tamanho normal, e também exigir alguma concentração para garantir que todas as rodas dentadas estivessem nas posições corretas e se movessem.

Foi a parte mais assustadora da construção, principalmente porque, ao fazê-lo, você percebe que depois de construir o resto do carro, não será fácil voltar a esse estágio se algo não estiver funcionando corretamente.

No final da segunda etapa da construção, praticamente todo o resto das peças internas é feito, incluindo o motor dianteiro, a suspensão, a direção e o chassi que mantêm a frente e a traseira unidas (incluindo o trabalho da engrenagem para manter as quatro rodas conectadas ) e os bancos da frente e de trás.

Embora exista um pouco de trabalho complexo de engrenagens / engrenagens, não está na escala da caixa de engrenagens traseira. Existem elementos para ajudar a direção a se mover suavemente da esquerda para a direita, que depois se conecta ao volante, bem como um mecanismo que faz parecer que os pistões retos de 6 estão bombeando, além de um guincho de trabalho.

Dentro do carro, o volante, o seletor e os seletores de modo de engrenagem / tração têm etiquetas adesivas e todo o controle e elemento de todas as rodas dentadas e engrenagens que foram construídas anteriormente. A Lego chama isso de sofisticado sistema de transmissão e é definitivamente isso. É a parte da compilação que a torna complicada, mas também a mais recompensadora quando todas as partes se movem juntas.

Agora começa a diversão! A terceira parte também ocupa uma grande parte do manual e consome tempo, mas no final você começa a ver o exterior do carro tomar forma. Envolve, principalmente, a construção da estrutura que faz as janelas e a montagem de todos os painéis da carroceria que circundam a cabine.

Há diversão no estilo Technics aqui. A porta traseira não apenas abre e fecha, mas possui uma pequena trava de mola baseada em elástico que a mantém fechada e pode ser aberta pelo que eventualmente será o pneu sobressalente montado na parte traseira da porta.

As portas do motorista e do passageiro também são montadas, bem como os arcos das rodas traseiras e o teto, deixando a frente do carro e as rodas no último estágio.

Para a última etapa e o fim está claramente à vista. A parte inicial desta seção da construção é apenas a construção da carroceria dianteira do carro, incluindo o capô que abre e fecha, a grade frontal, os faróis e os arcos das rodas.

Depois que a carroceria do carro principal é montada, a última parte da última seção é montada com rodas e acessórios. Isso inclui coisas como o rack de teto para segurar a caixa do teto e as mantas, além da escada dobrável lateral e do volante para controlar a direção do teto. E uma vez feito tudo isso, as rodas continuam por fim e a construção está completa.

Existem tantos pequenos detalhes que tornam o modelo final tão agradável de se olhar e brincar, que a criança grande dentro de você nunca ficará entediada. É certo que, com uma construção bastante extensa e longa, não é algo que pretendemos desmontar e recomeçar tão cedo, mas isso não significa que não foi muito divertido.

Se você é um fã de Lego e também gosta de Land Rovers, é perfeito, mas mesmo se você não é doido de carro, o processo de construção ainda era muito envolvente e técnico o suficiente para mantê-lo entretido por horas sem ele. sempre se tornando tão desafiador que você gostaria de desistir. Cometemos alguns erros ao longo do caminho, mas nenhum foi grave o suficiente para termos que reconstruir algo significativo.