Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Prime Day se tornou um dos melhores momentos para obter toda a tecnologia inteligente que você está procurando para sua casa, já que o varejista online tem vendas enormes em todos os tipos de produtos, incluindo aspiradores de pó.

A iRobot se tornou uma fabricante líder de aspiradores de pó robóticos e, como parte do Prime Day, os membros podem economizar até 42% em seus Roombas. O maior valor está no iRobot Roomba 981 . Este Roomba usa mapeamento conectado por Wi-Fi para garantir que ele limpe cada centímetro do chão. É ideal para casas com animais de estimação e usa sensores de detecção de sujeira para garantir que o piso fique impecável.

O Roomba 981 também funciona com Alexa, então você pode agendar limpezas ou apenas fazer com que ela retocar o piso antes da chegada dos convidados.

Os membros US Prime podem obter o iRobot Roomba 981 por US $ 400, 42% de desconto no preço normal. Há também uma venda do Roomba i6 + topo de linha, que está com um desconto de 25% por US $ 600. Há também o modelo relativamente barato, o iRobot Roomba 692 , que está disponível por 37% de desconto a US $ 200.

Veja onde Roombas se classificam em nosso resumo dos melhores aspiradores de robôs aqui .

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.