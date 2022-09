A placa gráfica Intel Arc A770 está chegando e está configurada para combinar com a Nvidia RTX 3060

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de revelar recentemente sua 13ª geração de CPUs, a Intel agora também disse que sua principal aeronave Arc A770 GPU estará disponível em 12 de outubro.

Com um preço competitivo de apenas 329 dólares, o Intel Arc A770 está aparentemente pronto para competir com a placa RTX 3060 da Nvidia. Embora a Nvidia possa muito bem ter acabado de revelar sua nova série RTX 40, este ainda é um objetivo ousado e potencialmente uma ótima opção para os jogadores de PC que procuram uma GPU acessível para sua plataforma de jogos.

Durante o evento Intel Innovation, o CEO da Intel Pat Gelsinger falou sobre os preços das placas gráficas e o que a Intel está planejando fazer a respeito:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Temos visto que há muito tempo o preço das GPUs está correto nesta faixa de 200 a 300 dólares, mas o que aconteceu nos últimos anos é que elas ficaram super caras... Vocês devem ficar frustrados porque estão perdendo como a comunidade de jogos, e hoje estamos consertando isso".

A empresa também disse que está "comprometida em trazer de volta o equilíbrio de preço e desempenho dos jogadores com a família de gráficos Intel Arc".

Portanto, estamos esperando ver GPUs com preços mais competitivos no futuro. Isto deve fornecer alguns resultados interessantes para os jogadores que têm lutado com os escaladores que têm aumentado os preços e a falta de disponibilidade de placas gráficas nos últimos dois anos.

A Intel afirma que a GPU Intel Arc A770 fornecerá criação de conteúdo "atraente" e desempenho de jogos de 1440p. Em termos de especificações, está configurado para incluir até 16GB de memória GDDR6, uma velocidade de relógio de 2100MHz e 32 núcleos Xe.

Já vimos o que parte dessa potência pode proporcionar em termos de desempenho:

É até mesmo afirmado que a GPU Arc A770 irá superar o desempenho do Nvidia RTX 3060 a 1080p em alguns jogos rastreados por raios e, em alguns casos, pode também ter um desempenho tão bom quanto o RTX 3070 a 1440p também. Tudo isso será suportado pela tecnologia Xe Super Sampling da Intel também, por isso estamos entusiasmados para ver o que acontece lá.

Escrito por Adrian Willings.