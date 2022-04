Intel vazou acidentalmente dados em sua principal placa de vídeo Arc

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final de março, a Intel lançou suas primeiras placas gráficas discretas . Começando com GPUs móveis para laptops com a promessa de GPUs de desktop dedicadas chegando no verão.

Como parte do anúncio, a empresa publicou vários vídeos mostrando vários aspectos das placas gráficas. Isso incluiu um vídeo demonstrando o Arc Control .

Arc Control é um software projetado para acompanhar a oferta de gráficos Intel e é semelhante ao software GeForce Experience da Nvidia. Essencialmente, isso oferece aos usuários acesso fácil aos drivers gráficos mais recentes, dados de desempenho para o sistema do usuário e um estúdio de transmissão para streaming em sua plataforma favorita.

É a guia de desempenho que é a mais interessante aqui.

Durante o vídeo (por volta de 29 segundos), a Intel mostrou um breve vislumbre desse monitoramento e parecia mostrar dados para uma placa gráfica inédita e de última geração. O 3DCenter comparou os dados e diz que a velocidade do clock e o consumo de energia são muito altos para uma GPU móvel.

Na seção "Monitoramento de desempenho ao vivo", várias estatísticas de interesse podem ser vistas. Em primeiro lugar, a GPU está funcionando com 99,57% de utilização e isso está consumindo 175 watts de energia. Em segundo lugar, o clock da GPU é de 2.250MHz e o clock da VRAM é de 1.093MHz.

Com base nesses dados, sugere-se que a GPU seja provavelmente mais poderosa que a Radeon RX 6700 XT , mas cerca de 20% menos que a Nvidia GeForce RTX 3070 Ti . No entanto, parece ter 60% mais poder de tensor, o que pode ser muito útil para o upscaling orientado por IA Xe Super Sampling (XeSS) da Intel.

Isso é tudo especulação neste momento, é claro, e como é baseado em uma visão muito breve dos dados de monitoramento, precisa ser tomado com uma pitada de sal. Teremos que esperar o verão para saber mais.

Escrito por Adrian Willings.