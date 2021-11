A primeira CPU da Intel tem 50 anos e os processadores já percorreram um longo caminho desde

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento Intel Innovation de 2021, a empresa comemorou 50 anos desde o lançamento de seu primeiro processador comercial - o 4004.

Em 1971, aquela CPU alimentava o que agora veríamos como uma calculadora vintage, a Busicom 141-PF .

Desde então, os processadores da empresa mudaram muito e os microprocessadores agora são parte integrante de quase todas as tecnologias em nossas vidas diárias. Estamos revisitando algumas das CPUs Intel mais significativas das últimas décadas e as mudanças que elas trouxeram para nossas vidas.

Pode não ser muito para se olhar, mas o Intel 4004 foi um avanço significativo em tecnologia que marcou o início do futuro.

Era do tamanho de uma unha e ainda assim tinha o poder de processamento que antes era associado a computadores que enchiam salas inteiras.

Em 1971, o primeiro microprocessador comercialmente disponível da Intel pode ter alimentado apenas uma calculadora, mas foi um avanço significativo e uma dica do que estava por vir.

Pouco depois de lançar o primeiro microprocessador, a Intel alcançou outro primeiro ao lançar o Intel 8008 em 1972.

Esta era a CPU de 8 bits que tinha uma velocidade de clock de 800KHz. Ele oferece suporte para 16 KB de memória. Uma quantidade mínima para os padrões atuais, mas avanços significativos para a época.

O Intel 8080 foi o segundo processador de 8 bits lançado pela Intel. As coisas mudaram bastante em um curto espaço de tempo. O 8080 tinha uma velocidade de clock de 2 MHz e também era capaz de suportar até 64 KB de memória.

O processador foi capaz de executar várias centenas de milhares de instruções por segundo. Onde outros microprocessadores na época estavam sendo usados em calculadoras, caixas registradoras e outros, o 8008 tinha aplicações mais amplas. Foi popular por uma série de razões e foi amplamente creditado como o início da indústria de microcomputadores. Mais tarde, isso influenciaria a arquitetura x86 e o futuro da computação.

Em 1978, a Intel lançou o microprocessador Intel 8086, o primeiro em uma linha de processadores x86.

Ele tinha uma arquitetura de 16 bits e gerenciava uma velocidade de clock impressionante de 5 MHz, com 29.000 transistores.

Uma versão posterior deste processador (o 8088) foi usado em um dos computadores mais influentes de todos os tempos - o IBM Personal Computer . O 8086 também foi usado pela NASA em equipamentos usados para a manutenção do ritmo Shuttle Discovery.

Geralmente conhecido como Intel 286, o 80286 foi outro processador de 16 bits lançado pela Intel em 1982. Ele gerenciava uma taxa de clock entre 5 MHz a 25 MHz e podia acessar 16 MB de memória - um grande aumento em relação aos 16 KBs do Intel 8008 poderia administrar.

O 286 dobrou o desempenho do 8086 e foi um avanço significativo na computação.

Em 1989 apareceu o Intel 486. Com transistores de 1,2 milhões e uma velocidade de clock de 25 MHz, ele prometia um grande aumento de desempenho em relação às CPUs anteriores.

O 486 podia gerenciar aproximadamente 40 milhões de instruções por segundo, um salto enorme em relação às várias centenas de milhares de que o Intel 8080 era capaz.

Ele também tinha potência suficiente para DOS e Microsoft Windows. Anos depois, alguns usuários até conseguiram usar essa CPU para executar o Windows XP .

O processador Intel Pentium empurraria as CPUs da Intel para o mainstream e para as mentes do público.

O primeiro Pentium representou a quinta geração da microarquitetura da Intel. E é daí que vem o nome, pois é derivado da palavra grega "pente", que significa cinco.

O processador Pentium provou ser bem-sucedido e a Intel manteve o nome de muitos processadores premium de ponta que se seguiram. O nome se tornaria sinônimo de computação de qualidade.

Em 1998, a Intel revelou sua linha de processadores Celeron. Essas CPUs foram destinadas a computadores pessoais de baixo custo com desempenho inferior do que os processadores Pentium premium.

O processador Celeron foi a resposta da Intel à concorrência no mercado low-end da AMD e outros. Ele também acabou com o reinado do velho chip 80486, que estava nos laptops de baixo custo há anos.

Os processadores Xeon da Intel foram projetados para uso empresarial, oferecendo contagens de núcleos muito mais altas, mais pistas PCI Express, suporte para maiores quantidades de RAM e mais além do oferecido por outras CPUs de desktop.

Foram concebidos para serem mais fiáveis e para resistir a mais utilizações e abusos. Os primeiros processadores Xeon também tinham 42 milhões de transistores e uma velocidade de clock de 1,7 GHz. Aumentos significativos a partir dos dias de 4004.

O Core 2 Duo foi outra das medidas da Intel para lidar com a competição incômoda da AMD. A empresa havia desenvolvido uma reputação de estagnação e a AMD estava obtendo ganhos com CPUs rápidas, mas acessíveis.

O Core 2 Duo era a reação da Intel, com uma CPU competitiva que oferecia uma relação desempenho por watt impressionante. Ele também relegou a marca Pentium ao mercado de médio porte.

As CPUs Intel Atom foram projetadas para atender às necessidades de pequenas tecnologias de computação. Isso significava baixo consumo de energia sem comprometer o desempenho.

O Atom foi usado em netbooks, nettops, tablets e até mesmo em alguns smartphones. A Intel oficialmente tinha suas CPUs em todos os tipos de dispositivos neste momento.

Em 2010, a Intel fez uma jogada ousada. Historicamente, a tecnologia gráfica foi incorporada à placa-mãe do computador, mas com a introdução do Intel Core com HD Graphics, a empresa combinou os dois em um único pacote.

O processamento gráfico foi capaz o suficiente para que placas gráficas discretas não precisassem mais ser adicionadas a laptops de baixo custo e a vida da bateria poderia ser melhorada.

Em 2016 a Intel até mostrou que seus gráficos de CPU podiam combinar com placas de GPU discretas. Em 2021, estamos perto de ver placas de vídeo dedicadas da Intel também.

Os processadores Rocket Lake de 11ª geração da Intel foram recebidos com análises mistas em comparação com a linha de CPUs anterior. O processador abriu velocidades PCIe gen 4 para placas-mãe Intel, significando acesso a SSDs mais rápidos para jogadores e muito mais.

Coisas mais emocionantes aconteceriam na próxima geração, no entanto.

Os primeiros processadores para desktop da Intel baseados na arquitetura SuperFin de 10 nm receberam ótimas críticas quando lançados. Com a Intel elogiada por fazer grandes saltos de desempenho.

As novas CPUs também compraram mais tecnologia com suporte para RAM DDR5, que tem velocidades de até 7.000 MHz (significativamente mais do que DDR4) e PCIe gen 5 também.