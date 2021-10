A Intel mostra que leva a sério as placas de vídeo para jogos com o roteiro mais recente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel já anunciou seus planos de entrar no mercado de placas de vídeo para jogos a partir de 2022. Agora, ela também indica um roteiro para o futuro.

O Intel Arc, como é conhecido, está definido para competir com as ofertas da Nvidia e da AMD como uma alternativa viável no mercado. As GPUs baseadas em Arc da Intel serão lançadas no primeiro trimestre de 2022, mas agora a empresa deixou claro que também não é um plano de curto prazo.

A empresa tweetou uma imagem sugerindo os codinomes das placas gráficas de jogos discretas em que está trabalhando. O primeiro é Alchemist, que chegará no início de 2022, seguido por Battlemage, Celestial e Druid. Todos os nomes incrivelmente geeks que aprovamos totalmente.

Você já ouviu os codinomes Alchemist, Battlemage, Celestial e Druid, mas e o E? O que VOCÊ acha que poderia ser? #IntelArc pic.twitter.com/ZdrrGK0wNa - Intel Graphics (@IntelGraphics) 19 de outubro de 2021

A Intel então pediu ideias para o acompanhamento começando com "E". Como você pode imaginar, as respostas foram amplas e variadas com sugestões, incluindo de Eldritch a Evanescence, Enchantress, Elemental e muito mais.

Os nomes não são o que há de interessante aqui. O que é interessante é a declaração óbvia de que a Intel significa negócios no espaço das placas de vídeo e não está permitindo que o domínio da Nvidia e da AMD atrapalhe os planos.

Na verdade, muito pelo contrário, já que rumores recentes sugerem que a Intel está planejando lançar um dispositivo capaz de competir com a GPU RTX 3070 da Nvidia, o que não é tarefa fácil.

As placas da Intel também virão com rastreamento de raio acelerado por hardware e, aparentemente, um sistema inteligente semelhante ao DLSS conhecido como XeSS.

Uma coisa é certa, 2022 será um ano interessante para os jogadores de PC.