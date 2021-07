Os processadores de 12ª geração Alder Lake da Intel podem ser lançados em outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que não teremos de esperar muito pelo lançamento dos novos processadores para desktop Alder Lake de 7 nanômetros da Intel. Boatos já circulam há algum tempo e também estamos começando a ouvir rumores da própria empresa.

Durante o evento Intel Accelerated no início desta semana, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, fez um comentário descartável sobre o evento Intel Innovation em outubro. Ele comentou dizendo que "... este evento será totalmente híbrido", talvez dando a entender que a empresa estará exibindo sua arquitetura de processador híbrido na forma de Alder Lake.

Os processadores Alder Lake são os primeiros a serem fabricados usando o processo de fabricação de 7 nanômetros da empresa. Esses processadores são considerados interessantes por uma série de razões, incluindo um design de arquitetura híbrida. Esse design inclui a inclusão de oito núcleos de alto desempenho Golden Cove ao lado de oito núcleos de alta eficiência Gracemont.

Para o consumidor, essas CPUs também serão potencialmente mais interessantes graças à compatibilidade com memória DDR5 e PCI-Express 5.0. O que significa ainda mais velocidade!

Foi sugerido por algumas fontes que o lançamento do Alder Lake pela Intel começará com os modelos topo de linha "K" e "KF" inicialmente. Isso pode acontecer no final de outubro e novembro, com CPUs de consumo mais acessíveis chegando em 2022.

Esperamos que o Intel Core i9-12900K esteja disponível primeiro e outros virão. Isso se alinha com vários vazamentos nas novas CPUs, incluindo pessoas que vendem amostras por taxas exorbitantes . Os exemplos de qualificação também já foram avaliados e mostram melhorias significativas em relação ao CPU Ryzen 5940X da AMD, portanto, esperamos coisas boas no próximo lançamento.

Há rumores de que o Intel Core i9-12900K tem 16 núcleos e 24 threads com uma velocidade de clock aumentada de até 5,3 GHz. Oferecendo um desempenho que não deve ser desprezado.

Claro, teremos que esperar a palavra oficial para saber mais.