O deck de vinil da Casa Sueca da Ikea Mafia estará disponível a partir de outubro

(Pocket-lint) - O que você recebe quando cruza o grupo musical Swedish House Mafia com um icônico fabricante sueco de produtos caseiros?

Acontece que é o toca-discos Obegränsad USB-C - o primeiro toca-discos Ikea a chegar à venda geral.

O gira-discos tem um belo design minimalista e vem em um acabamento totalmente em preto.

Como você pode esperar do Ikea, o preço é razoável, e vai lhe custar US$159,99 quando cair em outubro.

Embora, pelo aspecto das coisas, não exigirá tanta auto-montagem como sua compra típica do Ikea.

A marca provocou o toca-discos pela primeira vez em junho, e faz parte de uma coleção maior da Obegränsad.

A coleção completa inclui várias outras peças minimalistas pretas, como uma poltrona, escrivaninha, lâmpada LED e suporte para discos.

Em 2018, a Ikea planejava lançar uma mesa giratória em colaboração com a Teenage Engineering - outra marca com fortes conexões com a Swedish House Mafia.

Infelizmente, porém, o produto nunca chegou à venda geral. Desta vez, parece que você realmente será capaz de pegar o baralho.

A Ikea não revelou muitos detalhes sobre o gravador Obegränsad, mas sabemos que é alimentado por USB-C, vem com um cartucho substituível e é compatível com o alto-falante Bluetooth Eneby da marca através de uma conexão com fio.

Devido à sua forma única, ele não parece ter uma cobertura de poeira, o que provavelmente deixará alguns aficionados fora. Caso contrário, ele parece um promissor deck em vinil com uma grande estética.

Escrito por Luke Baker.